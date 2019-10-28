Одеська будівельна компанія заявляє про загрозу міжнародному інвестиційному проекту, в який залучено $ 75 млн. інвестицій з Ізраїлю

В Одесі через дії провокаторів опинився під загрозою зриву україно-ізраїльський інвестиційний проект UNITY TOWERS.

Як розповіли в ході прес-конференції в понеділок, 28 жовтня, представники ТОВ "Камертон", яке є безпосереднім виконавцем проекту, провокатори були найняті іншою будівельною компанією, щоб звести житловий комплекс міжнародного рівня.

"Нам перешкоджає невелика група людей в кількості від 10 до 20 осіб, які борються, нібито, за дитячий садок. Хоча він і так уже передбачений проектом. А без камер прямо говорять, що їх мета - не дати нам побудувати наш об'єкт. При цьому ми встановили, що ці люди, частина з яких навіть не є жителями мікрорайону, пов'язані з іншою будівельною компанією", - заявив представник ТОВ "Камертон" Максим Синиця.

Свої дії активісти маскують під громадський протест. Однак насправді вони не представляють інтереси жителів. У мікрорайоні проживає близько 5000 чоловік, а на протести виходить 10-12.

"У 2018 році ми розпочали реалізацію нашого проекту і зіткнулися з протестами жителів. З'ясувалося, що інші забудовники, продаючи квартири, обіцяли, що на нашій території буде школа або дитячий сад, або стадіон. Ми провели комунікації з людьми і досягли компромісу, що в рамках реалізації нашого проекту буде створено садок на 200 місць, який буде переданий в комунальну власність Одеси. Т.ч. абсолютна більшість мешканців погодилися з тим, що наша компанія буде зводити ЖК, і натомість мешканці отримають дитячий сад", - додав М. Синиця.

Юрист ТОВ "Камертон" Максим Ігнатенко додав, що проект UNITY TOWERS повністю відповідає вимогам існуючої містобудівної документації, узгоджений Генеральним планом, Планом зонування територій і т.д.

"За Генпланом ця територія відведена під житлову забудову. За зонінгом ця ділянку має цільове призначення "житлове будівництво". У нас є договір оренди землі між ТОВ "Камертон" і Одеською міськрадою, є Містобудівні умови і обмеження, експертиза проекту, дозвіл на проведення будівельних робіт і т.д. Наші опоненти знають, що ми маємо всі необхідні документи, які були отримані у відповідності до чинного законодавства і передбаченої процедури", - сказав М. Ігнатенко.

А ось діям активістів, вважають адвокати ТОВ "Камертон", можуть бути оцінені як кримінальні злочини.

Мова, зокрема, йде про перешкоджання законній комерційної діяльності (ч.2 ст. 206 КК України), псування майна компанії (ч.1 ст. 194 КК), публічну наругу над державними символами (ч.1 ст. 338 КК), перекриття транспортних комунікацій (ч.1 ст. 279) і т.д.

"Ми закликаємо припинити безглузді акції, за допомогою яких невелика група в 10-15 осіб намагається представити свої інтереси, як інтереси 5 тисяч жителів мікрорайону. Ми пропонуємо діалог, який дозволить вирішити ситуацію, що склалася і предметно обговорювати питання створення дитячого садка або школи в інтересах всієї громади.

Також ми не просимо кого-небудь вжити будь-які спеціальні заходи до цих людей. Але ми сподіваємося, що в перспективі рішення будуть прийматися на основі реальної картини, а не маніпуляцій, до яких вдаються наші опоненти. І це зніме всі ризики для іноземного інвестора, який сьогодні вкрай обурений цією ситуацією. Зокрема, обурений, ігноруванням проблеми провокаторів, які ставлять під загрозу реалізацію великого міжнародного інвестиційного проекту", - резюмував М. Синиця.