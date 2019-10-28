В Європі обговорили тиск на українських суддів

"Багато суддів були "заручниками" системи і були замішані в скандалах, до яких явно не мали відношення", - пише EU Reporter.

Такою була реакція європейських ЗМІ на україно-європейську конференцію в Стразбурзі, де були присутні українські народні депутати Ірина Венедиктова і Олексій Жмеренецький, судді Павло Вовк та Павло Горбасенко, колишній Голова Вищої ради правосуддя Володимир Колісниченко, експерти в галузі права та громадські діячі.

З боку ЄС в конференції взяли участь депутати Європарламенту. Зокрема Натан Хілл, Вітольд Ващиковський, Ришард Чарнецький, Віола фон Крамон-Таубадель, Міхал Сімецкій, Мирослав Радаковскій, Петрас Ауштревічус, Юозас Олекас, Іварс Іябс, Андрій Кубілюс і Здіслав Краснодембскій.

Модератором заходу виступив екс-євродепутат Френк Швальбах-Хот.

Конференція була організована українським Інститутом демократії і розвитку суспільства "PolitA", головою якого є політичний експерт Катерина Одарченко.

Центральним питанням дискусії була проблема політичного тиску на українських суддів і відсутності у них реальної незалежності у прийнятті рішень.

ЗМІ цитують українського депутата Олексія Жмеренецького, який заявив, що за останні кілька років систему правосуддя України не змінилася на краще. При цьому суди і судді постійно фігурували в пресі під гучними заголовками про корупцію, прийнятті політичних рішень і так далі, але це далеко не завжди супроводжувалося реальними доказами.

Також в європейських виданнях критикують дії попереднього президента Петра Порошенка.

"Оцінки судової реформи, проведені попередньою владою, невтішні, і учасники обговорення насамперед бачать тут відповідальність влади", - резюмує EU Reporter.

Учасники конференції погодилися з тим, що попередній уряд не давав реальної незалежності судовій гілці влади, а замість цього намагався контролювати її і використовувати в своїх цілях.

Український депутат Ірина Венедиктова заявила, що є всі ознаки того, що колишній президент Петро Порошенко постійно тиснув на судову систему.

Як зазначається, для деяких видів такого тиску Порошенко використовував антикорупційні органи. Саме вони чинили тиск на суддів, щоб схилити їх діяти в інтересах Адміністрації Президента. Зокрема, Національне антикорупційне бюро України, яке було створено в 2015 році, неодноразово звинувачували в тиску на суди.

"Національне антикорупційне бюро України було тісно пов'язане з адміністрацією колишнього президента Петра Порошенка", - пише EU Today.

Про спроби тиску через антикорупційні органи докладно розповів глава Окружного Адміністративного суду Києва Павло Вовк. Окружний суд розглядає справи, де однією зі сторін є органи державної влади, і екс-президент Порошенко був зацікавлений в тому, щоб підпорядкувати цей орган собі. Для цього НАБУ порушувало кримінальну справу проти Вовка, нібито за невірні дані в декларації, але реальних доказів так і не було пред'явлено.

Депутат Європарламенту Петрас Ауштревічус під час конференції сказав, що втручання в судову систему веде до узурпації влади, і не має нічого спільного з демократичними принципами.

"Європейська Україна неможлива без європейської справедливості" - говорить один із заголовків преси ЄС.

Під час конференції було озвучено Меморандум між українською делегацією та євродепутатами про подальшу співпрацю і роботі в сфері побудови справедливого суду в Україні, який буде орієнтуватися на європейський досвід і базуватися на принципах верховенства права. У Європейському парламенті також висловили підтримку української делегації в її прагненні реформувати судову систему і пообіцяли надати допомогу.

"Члени Європарламенту заявили, що поділяють бачення української делегації щодо реформування системи правосуддя в Україні, і обмін думками між двома сторонами згодом був названий "ефективним, конструктивним і плідним", - пише EU Today.

"Щоб зробити Україну повноправним партнером Європи, необхідно, щоб судова система була повністю незалежною, правосуддя повинно здійснюватися професійними, кваліфікованими суддями, які будуть служити народу, а не політичній владі. Це практика країн Євросоюзу. І історія доводить, що будь-яка людина при владі, намагається приручити суд, рано чи пізно стає особою, яка фігурує в кримінальних справах, а ті, кому були пред'явлені звинувачення за вказівкою влади, в результаті захищають свою репутацію, честь і гідність", - зазначає EU Reporter.