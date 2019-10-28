Бойко з ветеранами поклав квіти на честь 75-річчя визволення України від нацистів

Покладаючи квіти до Вічного вогню біля Меморіалу Вічної Слави в Києві співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що українці "повинні шанувати ветеранів, пам'ятати їх великий подвиг і зробити все для того, щоб зупинити нинішню війну".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

28 жовтня, в день 75-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, покласти квіти до Вічного вогню і вшанувати пам'ять загиблих прийшли ветерани, народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя".

"Для нас це святе свято. Ви бачите, скільки людей сьогодні прийшли вшанувати цю дату, скільки ветеранів. Вони, як ніхто, розуміють, яка це була величезна трагедія, і який величний подвиг був здійснений. Незважаючи на похилий вік і слабке здоров'я, ветерани щороку приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, визволяючи нашу Україну. Ми повинні завжди це пам'ятати і шанувати ветеранів, підтримувати їх. Всі скасовані пільги і соціальні гарантії повинні бути відновлені, в бюджеті має бути передбачено необхідне фінансування, яке забезпечить ветеранам високий рівень соціального захисту та гідне життя. Ми нікому і ніколи не дозволимо переписати історію – ми завжди будемо з ветеранами і з нашим народом. І зробимо все для того, щоб сьогоднішню війну закінчити якомога швидше", – підкреслив Бойко.