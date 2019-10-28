Нова Податкова оголосила масштабний конкурс до Офісу великих платників податків ДПС , - Верланов

Офіс великих платників податків ДПС оголосив конкурс на заміщення 82 посад. З них на категорію "Б" - 15 посад, на категорію "В" - 67 посад. Про це повідомив Сергій Верланов, передає прес-служба ДПС.

Фахівців відбиратимуть для всіх структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДПС, у тому числі і відокремлених структурних підрозділів Дніпропетровського, Запорізького, Львівського та Харківського управлінь.

Повідомляється, що відбір на заміщення посад відбуватиметься за такими напрямами:

адміністрування податків - 34,

аудит та трансфертне ціноутворення - 20,

кадрове, бухгалтерське забезпечення та інформаційні технології - 7,

комунікації та забезпечення роботи - 7,

моніторинг доходів та обслуговування платників - 4,

правове забезпечення та запобігання корупції - 7,

погашення податкового боргу - 3.

"ДПС розпочала реформування. Ми переорієнтовуємось на аналітичну роботу і визначення ризикових операцій, розбудовуємо податкові сервіси. Тому нам потрібні нові кадри, здатні втілювати в життя нову філософію роботи ДПС. Нам потрібні справжні фахівці з бездоганною репутацією. Конкурси допоможуть нам знайти таких людей. Запрошуємо професіоналів взяти участь у конкурсі та приєднатися до команди Нової Податкової. Щоб разом створити чесну та професійну службу з людським обличчям, з новими сервісами та етикою", - наголосив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, триватиме до 08.11.2019. Далі буде проведене тестування.

Як йдеться в повідомленні ДПС, кандидати на посади категорії "Б" також мають пройти розв'язання ситуаційних завдань. Після цього всі кандидати мають пройти співбесіду. За результатами кожного етапу буде складено загальний рейтинг кандидатів, на підставі якого начальник Офісу великих платників податків визначить переможців конкурсу. Результати конкурсу будуть оприлюднені згідно з чинним законодавством.