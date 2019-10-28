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28 жовтня 2019, понеділок, 12:31 29 Думка
Транспорт 2019-10-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Сергій Сидоренко: У листопаді кількість рейсів з Києва до столиці ЄС скорочується більше, ніж удвічі

Сергій Сидоренко: У листопаді кількість рейсів з Києва до столиці ЄС скорочується більше, ніж удвічі

МАУ, літак, Міжнародні Авіалінії України, Сергій Сидоренко

Із ситуацією на ринку авіасполучень, зокрема кількості перельотів між Києвом та столицею Бельгії - Брюселем, детально розбирався журналіст Сергій Сидоренко. Підсумками свого аналізу ситуації він поділився у мережі Facebook.

"МАУ-комунікація - це казка. Вони учора переглянули розклад рейсів з листопада. Щось скасували, щось додали, і з гордістю повідомляють:

"Flight frequencies to Brussels… will be increased up to 7 times per week".

То значить, П - перемога? Столиця ЄС стала ближчою?

Нукаквамсказать... Реальність є такою:

Дано: зараз є 11 рейсів Київ-Брюссель на тиждень (5 ранішніх вильотів з Києва, 4 вечірніх).

Буде: 7 рейсів на тиждень (щодня вранці, а вечірній - просто скасований). Але тепер літатимуть також в середу (раніше ні).

Висновок: У тлумачному словнику нормальних людей "зростання" - це коли 11 перетворюється на ">11". У словнику МАУ зростання - це коли 11 перетворюється на 7 )))).

А тепер бонус: одночасно, у тому ж-таки листопаді, скасовуються рейси Brussels Airlines у Бориспіль (ще 4 рейси на тиждень). Тобто по факту кількість рейсів з Києва до столиці ЄС скорочується БІЛЬШЕ НІЖ УДВІЧІ, з 15 до 7, а ціна монополіста на прямому рейсі, який умить стає дефіцитним - знову злетить до небес, як це було у них раніше, до приходу на цей маршрут конкурента, Брасселза.

П - профіт.", - констатував Сергій Сидоренко.

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