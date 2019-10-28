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  • Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр
28 жовтня 2019, понеділок, 11:59 376 Інфографіка
Політика 2019-10-28T11:59:01+02:00
Українські Новини
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр

Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр

Державна служба геології та надр України, Національне агентство з питань державної служби, Роман Опімах, Крістіна Браіловська

За результатами першого етапу тестування на зайняття посади голови Державної служби геології та надр визначилися основні претенденти - Роман Опімах та Крістіна Браіловська, які набрали по 2 бали, іфнормує портал expro.com.ua. Інші учасники конкурсу набрали лише по одному балу. Результати (відомості) тестування на знання законодавства опубліковані на сайті Національного агенства України з питань державної служби.

Як відомо, розпорядженням Кабміну від 25 вересня 2019 р. № 863-р було оголошено конкурс на зайняття посади Голови Державної служби геології та надр. До участі в конкурсі допущені 6 кандидатів.

Роман Опімах виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. Роман Опімах також працював радником Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань нафтогазового сектору, а також керівником напряму енергетики в Координаційному центрі зі зв'язків з Кабінетом Міністрів України. На цих посадах він координував співробітництво Міненерговугілля зі Світовим банком, Енергетичним співтовариством, ЄБРР при розробці Плану з впровадження реформ у газовому секторі. Отримав ступінь магістра міжнародних відносин за спеціальністю "Міжнародні стратегії та безпека" в Національного університету ім. Т. Шевченка (2006), закінчив навчання в Michigan State University, а також пройшов практику в Центрі енергетичних досліджень Louisiana State University (2016).

Кристина Браіловська, начальник юридичного управління Держгеонадр, публічної інформації про Браіловську небагато. ЗМІ пов'язують її з Миколою Злочевським, оскільки саме в час його каденції міністром Браіловська з’явилася в Держгеонадрах. За час її роботи керівником юрслужби Держгеонадр багато ліцензій на розробку корисних копалин відійшло компаніям Фукса, Коломойського, Злочевського тощо.

Серед інших учасників слід відзначити - Ярослав Погорілий, відомий по роботі в СП "Полтавська газонафтова компанія" на посаді директора зі стратегічного розвитку. Роман Сарамага, раніше працював у компаніях SBM oil та Cadogan Petroleum, одночасно подається на посади в інші держдустанови, зокрепа НКРЕКП. Сергій Попов, другий секретар посольства України в Республіці Хорватія. Євген Кравчук, місце роботи Міністерство інфраструктури, Директорат стратегічного планування та координації державної політики в галузі транспорту.

Наступний тур відбору керівника Держгеонадр відбудеться цього тижня.

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