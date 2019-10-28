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28 жовтня 2019, понеділок, 11:42 7 Прес-реліз
Економіка 2019-10-28T11:43:48+02:00
Українські Новини
Елеватор "Укрлендфармінг" є зразком для багатьох, - експерт

Елеватор "Укрлендфармінг" є зразком для багатьох, - експерт

Експерти "АгроЕкспедіції" проінспектували один з елеваторів найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. Елеватор агрохолдингу в Дубно фахівці визначили як "зразок для наслідування" завдяки повній автоматизації і використання передових технологій.

"АгроЕкспедіція", проект профільного видання Elevatorist.com, відвідала Дубенський елеваторний комплекс агрохолдингу "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming). Експерти високо оцінили можливості елеваторного комплексу в Дубно.


"На елеваторі компанії Ukrlandfarming застосовані високоякісні датчики на всіх вузлах управління елеватором, використовуються високотехнологічні зачисні шнеки, управління якими може проводитися дистанційно. Елеватор є зразком для багатьох: на підприємстві застосована повна АСУ ТП і ефективно використовуються сучасні технології", - зазначив Сергій Шевченко, експерт "АгроЕкспедіції".

По суті це зернокомплекс, розташований на одній території з розвиненою логістикою. Першу чергу будували в 2008 році, тоді були встановлені силоси на 30 тис. т. одноразового зберігання і 2 зерносушарки. Потім до них додалися ще 2 ємності для зберігання зерна на 60 тис. т. А в 2014 році побудували поряд ще один комплекс - на 194 тис.т. Всього ж Дубенський елеваторний комплекс може одночасно зберігати 284 тис. т. зернових.

"Перша і друга черга Дубенського елеваторного комплексу технологічно з'єднані між собою. Силоси першого елеватора відносно невеликі, в них зручно зберігати дрібні партії зерна. А на другому елеваторі кожен силос вміщує в себе 28 тис. т, по суті - це обсяг невеликого зерносховища. Тому в ці силоси ми складаємо великі партії продукції. Така особливість зернокомплексу дозволяє нам бути максимально гнучкими в роботі і формувати якісні партії зерна для відвантаження в порти", - каже головний інженер Дубенського елеваторного комплексу Василь Олійник.

Дубенський елеваторний комплекс працює як з власним, так і зі стороннім зерном. Приймають ранню і пізню зернові групи, але основні культури тут - пшениця і кукурудза. Елеваторний комплекс одночасно може приймати три культури.

За словами начальника ВТЛ комплексу Віктора Скорика, землі агрохолдингу регулярно інспектуються уповноваженими службами на предмет зараження карантинними організмами - ніяких проблем із зараженістю не виявлено. З усіх поклажодавців на елеваторному комплексі при прийманні вимагають пакет відповідних документів, який підтверджує безпеку продукції, що поставляється.

"У нас є оперативні силоси для вологого зерна - це дуже зручно, можна комфортно розділити кукурудзу по вологості. Ми намагаємося розділити із різницею у волозі в межах 2%. Це дозволяє дуже якісно проводити сушку зерна. Сушарки у нас дуже продуктивні (250 т / год), але і при цьому дають можливість сушити зерно дбайливо. Згідно з контрактними показниками кукурудза 3 класу при відвантаженні на експорт допускає вміст пошкодженого зерна не більше 5%. А у нас експортні партії взагалі виходять чудовими - не більше 2-3% пошкодженого зерна, - розповів Віктор Скорик. Ми намагаємося знайти золоту середину між кількістю і якістю - прийняти якомога більше і закласти на зберігання якомога якісніше. Тому первинна очистка проводиться до сушіння, інша домішка відділяється вже після просушування", - пояснив Віктор Скорик.

Дубенський елеваторний комплекс був побудований, в першу чергу, щоб забезпечувати потреби Ukrlandfarming в регіоні. Але він також працює з давальницьким зерном - місцеві фермери з усієї округи везуть зерно на елеватор. На зернокомплекси можна поліпшити якісні показники, зібрати експортну партію і найголовніше - оперативно відправити продукцію в порт. На підприємстві є 2 власних маневрових локомотива. В добу елеваторний комплекс легко відвантажує маршрут в 54 вагона. Причому зробити це мають можливість обидва елеватора, що входять в комплекс.

"Такі можливості по відвантаженню зерна на залізницю дають нам великі конкурентні переваги", - резюмував Василь Олійник.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінг" - 2,66 млн т одночасного зберігання пшениці. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.
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