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  • Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець
28 жовтня 2019, понеділок, 11:19 376
Політика 2019-10-28T12:15:02+02:00
Українські Новини
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волин

Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець

Роттердам+, Вугілля, Електроенергія, Михайло Волинець, Коломойський Ігор

Постачання вугілля з країни-агресора, яке здійснюється для підконтрольної Коломойському держкомпанії "Центренерго", та корупційні схеми цього олігарха завдають удару по вітчизняній вугледобувній галузі.  Про це заявив народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він нагадав, що українські активісти заблокували постачання російського вугілля в Україну, що завозилось для держкомпанії "Центренерго", яку контролює бізнесмен Ігор Коломойський. В той час як українські шахти зупинені, а шахтарі місяцями не отримують зарплату.
"Я був на станції "Соснівка". А раніше, ще місяць назад, коли я там був, вагонів було 160 заблоковано. Перед тим ще частина вагонів була розвантажена. Зараз вдвічі менше. Споживачем і замовником цього вугілля російського являється така фірма "Рекорд систем сіті", приписана на станції "Трипілля", тобто під Києвом. Зрозуміло, що це вугілля призначене для використання на Трипільській тепловій електростанції компанії "Центренерго", державна компанія", - повідомив Волинець.
Він зазначив, що внаслідок корупційної схеми на "Центренерго" близька до Коломойського компанія постачає вугілля по дешевій ціні з Росії, а вироблену з нього електроенергію продає підприємствам олігарха за заниженими тарифами.
"Це просто корупція, це просто мафія. Тому що за "Центренерго" стоїть Коломойський, олігарх Коломойський. Він призначив свій менеджмент, тобто, призначає там рада директорів, Кабінет міністрів затверджує виконуючого обов’язки Потапенка, а за Потапенком стоїть олігарх Коломойський. І ми бачимо ту ситуацію, коли дешева електроенергія постачається з 3 теплових електростанцій "Центренерго" на феросплавні заводи Коломойського. То який же тоді це ринок? Який ринок електроенергії, в який ми увійшли з 1 липня? І чому шахтарі мають страждати?", - сказав Волинець.
Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт/год.

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