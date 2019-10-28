Експертиза НАБУ/САП щодо "Роттердам+" - це макулатура, - ексголова НКРЕКП

Експертиза щодо "Роттердам+", яку сфальшували НАБУ і САП та підписало СБУ, не відповідає принципам законності та об’єктивності судової експертизи. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, експертиза, "намальована" НАБУ та САП за два роки розслідування, не більш ніж макулатура.

"Фрагмент "експертизи", яку малювали НАБУ/САП 2 роки і змусили підмахнути СБУ - про невідповідність їх документу принципам законності та об’єктивності судової експертизи. На 3 рік це яскравий приклад "розслідувань" НАБУ/САП - збір та PR макулатури‼",- написав Вовк.

У фрагменті документу, який оприлюднив Вовк, зазначається: "Надання умовно-ймовірних висновків щодо економічних наслідків (втрачені активи та/або недоотримані доходи, обставин (порушень), які не відбулися і мають форму припущень не відповідає принципам законності та об’єктивності судової експертизи".

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

Адвокат Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".