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28 жовтня 2019, понеділок, 10:13 368
Економіка 2019-10-28T12:30:04+02:00
Українські Новини
Проект закону Кабміну про регулювання азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерт

Проект закону Кабміну про регулювання азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерт

Законопроект, Борис Кушнірук, азартні ігри, Ринок азартних ігор, Юрій Ніколов

Урядовий законопроект про регулювання ринку азартних ігор спрямований на встановлення монопольного становища для двох українських і кількох російських букмекерських операторів, які в даний час працюють на території України. Про це заявив експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, повідомляє "Обозреватель".

Текст законопроекту вже опублікований на сайті Верховної Ради.

"Положення проекту закону створюють пріоритетні права конкретним місцевим і російським брендам (Фаворит, Марафонбет, 1xbet, Ліга Ставок) для легалізації своєї діяльності. Разом з тим, він передбачає низку юридичних і економічних перешкод для виходу європейських і світових лідируючих компаній на букмекерський ринок", - зазначив Кушнірук.

Як підкреслив експерт, новому відомому західному бренду, який бажає інвестувати в розвиток бізнесу в Україні, не вдасться отримати ліцензію і вийти на ринок з окупною бізнес-моделлю.

"Все ліцензії на оголошеному конкурсі будуть отримані існуючими операторами букмекерства. Причому зараз вони діють незаконно, в тому числі на російському ринку і на непідконтрольних Україні територіях", - заявив він.

Як раніше заявив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, законопроект Кабінету міністрів справляє враження, ніби його писали кілька бізнес-угруповань. Зокрема, в ньому дуже відчутний вплив букмекерів.

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