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28 жовтня 2019, понеділок, 10:06 25
Кабмін 2019-10-28T12:15:03+02:00
Українські Новини
Гончарук звинуватив чернівецьку митницю у "показусі" і його це не вразило

Гончарук звинуватив чернівецьку митницю у "показусі" і його це не вразило

Контрабанда, Митниця, Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук засумнівався в ефективності боротьби з контрабандою митної службою у Чернівецькій області. Про це він сказав за підсумками своєї поїздки в Чернівці у власному відеоблозі Facebook в ніч на понеділок, 28 жовтня.

"Звичайно, вони добре підготувалися до нашого візиту. Все чистенько, немає черг, задоволені водії, майже працює сканер і так далі. Звичайно, ця показуха нас не вразила. Ми розуміємо, що контрабанда не припиняється. Всі ті звіти з конфіскацією сотень пар тапочок і десятків пляшок шампанського в якості демонстрації шаленої боротьби з контрабандою, звичайно, нас не вразили. Ми максимально швидко зробили все, щоб керівництво митниці в областях змінилося", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що приміщення ГТС в Чернівцях орендується у особи, яке пов'язують з контрабандою, у зв'язку з чим доручив знайти нову будівлю.

Як повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.

Також в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.

Тим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.

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