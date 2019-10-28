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28 жовтня 2019, понеділок, 09:01 379
Економіка 2019-10-28T12:15:04+02:00
Українські Новини
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах

"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах

Фармацевтика, Гліб Загорій, Дмитро Шимків, Darnitsa Group, Фармацевтична компанія

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала проводити регулярні безкоштовні екскурсії по підприємству для всіх бажаючих.

Як повідомляє прес-служба компанії, в екскурсійну програму увійде відвідування інфузійного і ампульного цехів, а також візит на повністю роботизований логістичний комплекс, де готова продукція розподіляється без участі людини.

"Дарниця" поєднує в собі досягнення кількох поколінь фармацевтів та інноваційні технології виробництва лікарських засобів. Відкритість - частина нової стратегії компанії. Ми хочемо розповісти всім про переваги української фарми, яка йде в ногу зі світовими трендами. "Дарниця" є однією з причин пишатися Україною, і тепер кожен бажаючий зможе в цьому переконатися", - наводить прес-служба слова Дмитра Шимківа, глави ради директорів Darnitsa Group.

Екскурсії будуть безкоштовними для відвідувачів. На підприємство допускаються гості старше 12 років. Групову заявку можна подати на сайті "Дарниці".

"Дарниця" почала роботу в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Кінцевий бенефіціар "Дарниці" - доктор фармацевтичних наук Гліб Загорій.

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