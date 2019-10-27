підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
27 жовтня 2019, неділя, 20:52 5
Європа 2019-10-27T20:54:07+02:00
Українські Новини
Уряд Бельгії вперше очолить жінка

Уряд Бельгії вперше очолить жінка

Бельгія, жінка, Прем'єр-міністр, Софі Уілмс
Софі Уілмс. Фото: Twitter/Sophie Wilmès
Софі Уілмс. Фото: Twitter/Sophie Wilmès

Прем'єр-міністром Бельгії вперше стане жінка. Софі Уілмс замінить на посаді Шарля Мішеля, обраного президентом Європейської ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Повідомляється, що в п'ятницю Мішель оголосив, що хоче закінчити свою роботу на посаді прем'єр-міністра не пізніше початку листопада, щоб підготуватися до своєї нової посади, яка починається 1 грудня.

Високопоставлені члени бельгійського тимчасового уряду вирішили в суботу, що пост прем'єр-міністра повинна зайняти Уілмс. Вона буде першою жінкою, яка займе цей пост.

Уілмс — міністр бюджету у тимчасовому уряді Мішеля. Крім того, вона буде очолювати тимчасовий уряд, поки парламент Бельгії не утворює постійний Кабінет міністрів, про який він не може домовитися ще з травня, коли пройшли вибори.

У Бельгії також повинні визначитися з міністром закордонних справ і оборони замість Дідьє Рейндерс, який стане єврокомісаром в наступній Європейській комісії.

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії жінка стала президентом Ефіопії.


Також вперше жінка стала мером Амстердама.

Більше новин про: Бельгія жінка Прем'єр-міністр Софі Уілмс

Архів
Новини
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Уряд Бельгії вперше очолить жінка 20:52
Платформа Бойка заступилася за засудженого за футболку СРСР 19:41
Субсидії перераховують не всім: українці перевіряють, чи не відібрали допомогу 19:26
Лідер ІДІЛ вбив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака, - Трамп 19:13
більше новин
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох" 15:06
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте 13:28
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
більше новин
Сором за президента, - Сенцов прокоментував візит Зеленського в Золоте 13:28
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ, ще двоє підірвалися на ворожій розтяжці 09:10
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok