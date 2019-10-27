Уряд Бельгії вперше очолить жінка

Прем'єр-міністром Бельгії вперше стане жінка. Софі Уілмс замінить на посаді Шарля Мішеля, обраного президентом Європейської ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Повідомляється, що в п'ятницю Мішель оголосив, що хоче закінчити свою роботу на посаді прем'єр-міністра не пізніше початку листопада, щоб підготуватися до своєї нової посади, яка починається 1 грудня.

Високопоставлені члени бельгійського тимчасового уряду вирішили в суботу, що пост прем'єр-міністра повинна зайняти Уілмс. Вона буде першою жінкою, яка займе цей пост.

Уілмс — міністр бюджету у тимчасовому уряді Мішеля. Крім того, вона буде очолювати тимчасовий уряд, поки парламент Бельгії не утворює постійний Кабінет міністрів, про який він не може домовитися ще з травня, коли пройшли вибори.

У Бельгії також повинні визначитися з міністром закордонних справ і оборони замість Дідьє Рейндерс, який стане єврокомісаром в наступній Європейській комісії.

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії жінка стала президентом Ефіопії.



Також вперше жінка стала мером Амстердама.