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27 жовтня 2019, неділя, 20:00 6
Шоу-бізнес 2019-10-27T20:45:02+02:00
Українські Новини
Кардиган Курта Кобейна пішов з молотка за $334 тисячі в Нью-Йорку

Кардиган Курта Кобейна пішов з молотка за $334 тисячі в Нью-Йорку

Nirvana, Нью-Йорк, Курт Кобейн, аукціон, одяг
Курт Кобейн. Фото: netnarkotik
Курт Кобейн. Фото: netnarkotik

Заношений кардиган Курта Кобейна в плямах і з пропаленими дірками від сигарет пішов з молотка на аукціоні в Нью-Йорку за 334 000 доларів, повідомляє "Російська служба BBC".

Аукціоністи Julien's Auctions, zrs проводили дводенний розпродаж рок-меморабілії в Rock Cafe в Нью-Йорку, назвали його "найвідомішим светром в історії музики", який тепер став ще і найдорожчим.

Саме в цій в'язаній кофті болотного кольору з відірваним ґудзиком лідер Nirvana виступав на культовому концерті MTV Unplugged в листопаді 1993 року, менш ніж за півроку до своєї смерті. Цей розношений ворсистий кардиган бренду Manhattan з акрилу з мохером і лайкрою, ніби взятий з чужого плеча, став свого роду візитною карткою не тільки самого музиканта, але і взагалі стилю гранж.

Судячи з усього, його так і не прали. Як він потрапив в гардероб Курта, точно невідомо, як і був він спочатку новим або знайденим ним на блошиному ринку.

Кардиган на торгах супроводжувався рукописним листом, що підтверджував його провенанс, підписаним Джекі Феррі, яка була нянею дочки Курта, Френсіс Бін Кобейн, і близькою приятелькою його дружини Кортні Лав. Саме Кортні віддала кардиган Феррі після смерті Курта у квітні 1994 року.

Також пішла з молотка за 340 тисяч доларів виготовлена у 1993 році на замовлення бірюзова гітара на ліву руку Fender, на якій Кобейн грав під час турне Nirvana на підтримку диску In Utero.

До цього протягом кількох років вона була виставлена в американському Музеї слави рок-н-ролу. На торгах гітара продавалася разом з рукописною запискою вдови музиканта Кортні Лав Кобейн, яка свідчила, що це гітара була одним з найулюбленіших інструментів Курта.

Як повідомляли Українські Новини, Кортні Лав опублікувала зворушливе фото з Кобейном у його день народження. Також провести ніч у ванній, де писав пісні Курт Кобейн, можна за 150 доларів.

Тим часом пісня гурту Nirvana очолила рейтинг найкращих пісень усіх часів.

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