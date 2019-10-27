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  • 28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн."
27 жовтня 2019, неділя, 19:07 9
Прес-центр 2019-10-27T20:30:03+02:00
Українські Новини
28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн."

28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн."

У понеділок, 28 жовтня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Загроза міжнародному проекту c обсягом інвестицій $75 млн.".

Учасники заходу:

  • Максим Синиця, представник ТОВ "Камертон";
  • Максим Ігнатенко, юрист ТОВ "Камертон";
  • Юрій Жовтан, адвокат;
  • Денис Пономаренко, адвокат.

Додаткова інформація по телефону: +380 (95) 697 81 12 +380 (67) 293 77 73

Адреса: прес-центру: ст. м "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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