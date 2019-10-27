28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн."

У понеділок, 28 жовтня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Загроза міжнародному проекту c обсягом інвестицій $75 млн.". Учасники заходу: Максим Синиця, представник ТОВ "Камертон"; Максим Ігнатенко, юрист ТОВ "Камертон"; Юрій Жовтан, адвокат; Денис Пономаренко, адвокат. Додаткова інформація по телефону: +380 (95) 697 81 12 +380 (67) 293 77 73 Адреса: прес-центру: ст. м "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal