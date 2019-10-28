Ставлення до розвитку дитячого футболу в Україні за "залишковим принципом" - в далекому минулому, - Костюченко

Проведення такого дитячого турніру, як I Чемпіонат академії Української асоціації футболу, ще раз підкреслює факт фундаментального підходу керівництва УАФ до підготовки юних гравців. Про це під час проведення чергового туру дитячого першості журналістам заявив перший віце-президент Національної футбольної асоціації Вадим Костюченко.

"Розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні є одним з пріоритетів в діяльності команди керівників УАФ. Вважати, що футбол - малобюджетний вид спорт: мовляв, кинь хлопчакам м'яч на пустирі, постав пару цеглин замість воріт, а сама гра покаже, хто з підлітків стане хорошим гравців, це, м'яко кажучи, помилкова думка. І ставитися до підготовки майбутнього українського футболу за "залишковим принципом" категорично не можна", - заявив Костюченко.

Говорячи про стартовий чемпіонат дитячої академії Української асоціації футболу, спортивний функціонер зазначив, що по ходу цього турніру було прийнято рішення збільшити для гравців розміри футбольного майданчику зі звичайної міні-футбольної арени. Тепер матчі турів проходять за участю команд із 7 польових гравців та воротаря. А всього I Чемпіонат дитячої академії УАФ зібрав 10 команд столиці. У ньому беруть участь молоді гравці 2010 року.

"Спостерігаючи за іграми цих дитячих колективів можу сказати, що від матчу до матча видно прогрес в їх командних діях. А значить приносить реальні плоди теоретична робота тренерів. Однак, на даному етапі, ми продовжуємо сповідувати своєрідний олімпійський принцип: перемоги тут є далеко не пріоритетним завданням. Головне, щоб хлопці відчули себе єдиним колективом і полюбили футбол", - резюмував Вадим Костюченко.

У минулі вихідні відбулися три матчі 5-го туру дитячого першості. Так, ФК "Говерла" мінімально поступилася ФК "Фаворит" - 0:1. Більше голів глядачі побачили в протистоянні СК КНУТД і команди академії "Бенфіка" - 0:4. Ну а господарі майданчика - хлопці з футбольної академії УАФ забили 3 м'ячі гравцям ДЮФК "Ніка" - 3:0.

У нинішньому році команди проведуть ще низку турів. А завершиться I дитячий чемпіонат академії УАФ 30 травня наступного року. Традиційним місце ігор є штучні поля Навчально-тренувального комплексу Української асоціації футболу імені Віктора Баннікова.