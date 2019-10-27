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  • На сім'ю з двома дітьми наїхала вантажівка під Хмельницьким, вижила лише 10-річна дитина
27 жовтня 2019, неділя, 16:56 12
Події 2019-10-27T19:00:03+02:00
Українські Новини
На сім'ю з двома дітьми наїхала вантажівка під Хмельницьким, вижила лише 10-річна дитина

На сім'ю з двома дітьми наїхала вантажівка під Хмельницьким, вижила лише 10-річна дитина

смертельна ДТП, загибель дітей, ДТП з вантажівкою, ДТП з дитиною, ДТП у Хмельницькій області
Смертельна ДТП під Хмельницьким. Фото: поліція Хмельницької області/Facebook
Смертельна ДТП під Хмельницьким. Фото: поліція Хмельницької області/Facebook

2 дорослих й 1 дитина загинули, ще 1 дитину ушпиталено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Хмельницькій області

Про це йдеться в повідомленні управління комунікації поліції Хмельницької області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вранці 27 жовтня на трасі "Житомир - Чернівці" сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. У легковому автомобілі їхала сім'я, що проживає в Хмельницькому. В результаті ДТП 42-річний водій легкового автомобіля, його 39-річна дружина та 14-річна донька загинули.

10-річний син отримав травми і був доставлений до лікарні. Водій вантажного автомобіля за допомогою до лікарів не звертався. Станом на поточний момент співробітники поліції з'ясовують подробиці ДТП.

Смертельне ДТП під Хмельницьким. Фото: поліція Хмельницької області/FacebookСмертельна ДТП під Хмельницьким. Фото: поліція Хмельницької області/Facebook

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами)

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