На сім'ю з двома дітьми наїхала вантажівка під Хмельницьким, вижила лише 10-річна дитина

2 дорослих й 1 дитина загинули, ще 1 дитину ушпиталено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Хмельницькій області

Про це йдеться в повідомленні управління комунікації поліції Хмельницької області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вранці 27 жовтня на трасі "Житомир - Чернівці" сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. У легковому автомобілі їхала сім'я, що проживає в Хмельницькому. В результаті ДТП 42-річний водій легкового автомобіля, його 39-річна дружина та 14-річна донька загинули.

10-річний син отримав травми і був доставлений до лікарні. Водій вантажного автомобіля за допомогою до лікарів не звертався. Станом на поточний момент співробітники поліції з'ясовують подробиці ДТП.

Смертельна ДТП під Хмельницьким. Фото: поліція Хмельницької області/Facebook

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами)