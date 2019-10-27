ЗМІ повідомили про роль Іллі Павлюка в зміні губернатора Київської області

Через відставку чинного глави Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна, крім публічних конфліктів з народними депутатами від "Слуги народу", став конфлікт партії влади з групою кураторів області Іллею Павлюком і Віктором Тимошенком, яких ЗМІ звинувачують у причетності до контрабанди

Про це пише видання "Главком".

"Павлюк несподівано сплив за нової влади, якій він швидко довів свою корисність. Бізнесмен також намагався налагодити бізнес-відносини з Росією. В цьому році Кремль різко скоротив квоти на постачання нафтопродуктів в Україну, і Павлюк активно проводив зустрічі в Москві, щоб ці квоти, які розподіляються за рішенням російського уряду, "осідлати", - зазначає видання.

Співрозмовники видання у фракції розповідають, що через підконтрольних Павлюку людей у "Слуги", він вибив у проекті держбюджету на наступний рік норму про підвищення ставки акцизу на сигарети в 2,5 рази.

"Це вже викликало паніку в транснаціональних тютюнових компаній, які працюють в Україні. Деякі з них, які є в числі найбільших платників податків, навіть пригрозили піти з ринку. У чому ж зацікавленість Павлюка. Джерела в "Слуги народу" пояснюють: якщо ставки будуть підняті так радикально і вартість пачки сигарет досягне ста гривень, це зробить контрабандні поставки суперпривабливими і це посилить потік нелегального тютюну з Росії та Білорусі, на що, відповідно, дуже непогано зароблять митники і контрабандисти", - зазначає Главком.

За даними журналістів, компаньйоном Павлюка називають Віктора Тимошенка - ще одного "короля митниці". Тимошенко родом з села Кодаки Васильківського району і має серйозні зв'язки в столичному регіоні. Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що Павлюк з Тимошенком є кураторами Київського регіону в центральному штабі партії нового президента, а їх група конкурує за вплив у партії влади з кадрових розстановок на державні посади. Як і багато бізнесменів, Тимошенко був щільно зав'язаний у політичні схеми.

"Тимошенко намагається з останніх сил залишити Бно-Айріяна в посаді, запевнивши президента не підписувати заяву про відставку. Але якщо Гарант у ситуації з екссекретарем РНБО Данилюком чітко дав зрозуміти, що не допустить шантажу заявами, чому в цьому випадку він повинен дати задню? Тим більше, що губернатор, так скаржився на маленьку зарплату держслужбовця, обставив себе зручними людьми і припинив реагувати на сигнали з Офісу президента", - зазначає журналіст Євген Плинський.