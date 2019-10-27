За тиждень в зоні ООС відновили 11 будинків і очистили 55 га від вибухівки

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій із складу Об'єднаних сил знешкодили 716 вибухонебезпечних предметів у районі проведення операції Об'єднаних сил 21-26 жовтня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини. Згідно з ним, протягом тижня піротехніки обстежили 55 га території. Крім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи в житлових будинках в Мар'їнці, Красногорівці, Гранітному, Бердянському і Чермалику. У цих населених пунктах за минулий тиждень було відновлено 11 будинків. Всього з початку проведення ООС було відновлено 537 житлових будинків. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Донецькій області при розмінуванні боєприпасів загинув рятувальник. У квітні піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій загинув і 2 поранені під час розмінування насосної станції в Донецькій області. Після чого прокуратура області почала розслідувати підрив групи піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій при розмінуванні насосної станції в Донецькій області як теракт.