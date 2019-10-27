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27 жовтня 2019, неділя, 10:56 10
Силові структури 2019-10-27T11:13:52+02:00
Українські Новини
За тиждень в зоні ООС відновили 11 будинків і очистили 55 га від вибухівки

За тиждень в зоні ООС відновили 11 будинків і очистили 55 га від вибухівки

дснс, ООС, війна на Донбасі, Піротехники, розмінування

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій із складу Об'єднаних сил знешкодили 716 вибухонебезпечних предметів у районі проведення операції Об'єднаних сил 21-26 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Згідно з ним, протягом тижня піротехніки обстежили 55 га території.

Крім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи в житлових будинках в Мар'їнці, Красногорівці, Гранітному, Бердянському і Чермалику.

У цих населених пунктах за минулий тиждень було відновлено 11 будинків.

Всього з початку проведення ООС було відновлено 537 житлових будинків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Донецькій області при розмінуванні боєприпасів загинув рятувальник.

У квітні піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій загинув і 2 поранені під час розмінування насосної станції в Донецькій області. Після чого прокуратура області почала розслідувати підрив групи піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій при розмінуванні насосної станції в Донецькій області як теракт.

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