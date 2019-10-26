Зеленський затвердив положення про військовий резерв Держприкордонслужби: хто підходить для служби

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про проходження служби у військовому резерві Державної прикордонної служби.

Про це йдеться в указі №775 від 25 жовтня, оприлюдненому в суботу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, зможуть проходити службу громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я і не досягли граничного віку перебування у військовому резерві.

Особи, які проходять службу в Держприкордонслужбі, є резервістами.

Кількість резервістів визначається адміністрацією Держприкордонслужби, яка щорічно до 1 листопада має подавати в Генеральний штаб Збройних Сил інформацію про чисельність резервістів, заплановану для комплектування органів служби.

Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, звільнені з військової служби в органи Держприкордонслужби, та які відповідають вимогам, - в обов'язковому порядку.

Громадянин може бути відібраний для проходження служби у військовому резерві за умови відповідності вимогам положення і якщо до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві йому залишилося не менше ніж 5 років.

Не може бути відібраний для проходження служби у військовому резерві громадянин, який у встановлених законом випадках не підлягає призову на військову службу за мобілізацією.

З громадянином, стосовно якого прийнято рішення про прийняття на службу у військовому резерві, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві Держприкордонслужби.

Розміри грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати встановлюються Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗСУ пояснили, скільки будуть платити військовозобов'язаним та резервістам за час зборів.

У грудні 2018 року ЗСУ провели збори оперативного резерву військовозобов'язаних через воєнний стан.