Блокування розподілу електроенергії – результат небажання влади вирішувати проблему Донбасу, – Романенко

Реальна причина блокування Державною виконавчою службою роботи операторів систем розподілу електроенергії - "ДТЕК-Донецькі електромережі" і "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" - небажання державної машини вирішувати проблему Донбасу. Всі інші причини - формальні. Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив координатор центру "дiй Краматорьск" Андрій Романенко.

За його словами, протягом 5 років різними представниками законодавчої та виконавчої влади неодноразово ініціювалися законодавчі акти для врегулювання ситуації, але жоден з них так і не був прийнятий і не вирішив проблему. Таким чином, постачальники накопичили багатомільярдні борги, які є наслідком тривалої відсутності політичної волі знайти рішення складної і комплексної проблеми постачання Донбасу. І тепер Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки двох операторів систем розподілу електроенергії - "ДТЕК Донецькі електромережі" (сума стягнення 1,23 мільярда) і "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (сума стягнення 1,3 мільярда).

"Махання шашкою становить реальну загрозу області. Арешт рахунків ускладнює проведення ремонтних робот та модернізацію мереж. За час бойових дій енергетики провели уздовж лінії зіткнення понад 16 тисяч ремонтів мереж. Причому, проводили вони їх під цілком реальними обстрілами, серед справжніх мін, а часом і з людськими жертвами. Якщо ці пошкодження не ліквідовуватимуть, то систему чекає розвал. Без електрики залишиться більше 3 мільйонів людей, що живуть в Донецькій області. І все це буде не наслідок війни, а результат позиції "страуса" - людей на всіх рівнях влади. Скільки не роби вигляд, що нічого не відбувається, борги самі не розсмокчуться, безкоштовно ніхто ремонтувати мережі не буде, вода по каналах і трубах без насосів текти не буде, а вони працювати без електрики відмовляються . Для цього потрібно приймати управлінські й законодавчі рішення. І чим скоріше, тим краще ", - вважає Андрій Романенко.

На його думку, на рівні області губернатору Павлу Кириленку "потрібно побачити, проаналізувати цю проблему, а головне - її глибину. Після цього напрацювати шляхи вирішення". Кабмін і прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму рівні "повинен дати доручення Мін'юсту та Енергоринку припинити блокування роботи підприємств, від яких залежить - чи буде електрика у мільйонів людей тут і на окупованих територіях".

Системне вирішення проблеми, на думку Романенка, лежить на Верховній Раді, яка "повинна законодавчо затвердити механізми вирішення ситуації для всіх постачальників: будь то газ, електрика або вода".

"Кожен повинен зробити свій шматок роботи, якщо доля жителів області дійсно когось цікавить", - резюмував активіст.