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26 жовтня 2019, субота, 17:29 27
Силові структури 2019-10-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні збираються відновити призов на строкову службу з 18 років

В Україні збираються відновити призов на строкову службу з 18 років

Генштаб, ЗСУ, Призов в армію

У Збройних силах України пропонують призивати громадян на строкову службу з 18 років, а не 20. Про це на брифінгу 24 жовтня сказав начальник відділу комплектування управління персоналу штабу командування Сухопутних військ України Микола Качаненко. Про це повідомляє "АрміяInform".

Качаненко розповів, що в Генштаб вже подано пропозиції щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку. Мова йде про неявку у військкомат за порядком і ухиленні від військової служби.

"Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф в 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби покарання не позбавлення волі, а лише обмеження. Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молодий чоловік, як правило, після закінчення школи або коледжу намагається влаштуватися в житті: хтось починає працювати, хтось заводить сім'ю. І надалі хлопець розглядає службу в армії як небажану", - повідомив Качаненко.

Також і Генштаб ЗСУ зробив пропозицію про призов 18-річних на строкову службу.

"Нещодавно побував на нараді в Офісі президента під головуванням одного із заступників керівника Офісу, де озвучив пропозицію призивати в армію з 18 років, як того вимагає закон. У письмовій формі така пропозиція надійшла і від Генштабу ЗСУ", – розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗСУ назвали інформацію про облавах на призовників фейком.

Раніше військовий комісар Києва заявив, що призовна кампанія в столиці перебуває на межі зриву.

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