Андрій Шевченко увійшов до Президії федерації гольфу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко увійшов у правління Всеукраїнської федерації гольфу, а президентом організації обрано бізнесмен Віталій Хомутиннік. Про це повідомляє sport.ua.

Президент харківського гольф-клубу "Superior Golf Club" Юрій Сапронов розповів: "Віталій Хомутинник обраний президентом Всеукраїнської федерації гольфу. Чудово, що в правління увійшло багато нових людей, у тому числі такі знакові як Геннадій Буткевич та Андрій Шевченко". До правління також увійшли власники всіх українських гольф-клубів, бізнесмени Андрій Веревський та Ігор Ніконов.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Хомутиннік подякував за довіру і розповів про плани на новій посаді.

"Дякую за довіру очолити Всеукраїнську федерацію гольфу. Ставлю собі за мету, щоб як можна більше людей стали грати в цю чудову гру, а наші гольфісти були гідно представлені на міжнародних змаганнях, так і на Олімпійських іграх. Для багатьох людей у світі гольф це не тільки вид спорту, а й частина життя, хочу щоб цей вид спорту набув популярності і в нашій країні", - написав він.

Андрій Шевченко давно захоплюється гольфом. У жовтні 2011 року він виграв срібло чемпіонату України з гольфу. У травні 2013 року він став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.