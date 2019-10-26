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  • У Луганській області водій Audi наїхав на матір з дітьми, загинув 3-річний хлопчик
26 жовтня 2019, субота, 11:14 22
Події 2019-10-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області водій Audi наїхав на матір з дітьми, загинув 3-річний хлопчик

У Луганській області водій Audi наїхав на матір з дітьми, загинув 3-річний хлопчик

смертельна ДТП, смерть дитини, ДТП у Луганській області
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа

В Луганській області водій автомобіля Audi скоїв наїзд на пішоходів - жінку з двома дітьми. В результаті аварії загинула 3-річна дитина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Так, повідомляється, що інцидент стався в селі Погоди Попаснянського району. Водій автомобіля Audi-100 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, наїхавши на дитячу коляску на узбіччі дороги, по якій рухалася жінка з дітьми.

В результаті аварії трирічний хлопчик отримав травми, від яких помер в кареті швидкої допомоги. Також тілесні ушкодження отримала мати дітей і дворічний хлопчик.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП в Луганській області, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула малолітня дитина", - йдеться в повідомленні.

Зараз водієві було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК.

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