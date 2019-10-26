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  • Ukraine Economic Outlook виявилася найбільш точною у прогнозі цін на електроенергію з введенням ринку
26 жовтня 2019, субота, 08:17 3
Економіка 2019-10-26T10:30:02+03:00
Українські Новини
Ukraine Economic Outlook виявилася найбільш точною у прогнозі цін на електроенергію з введенням ринку

Ukraine Economic Outlook виявилася найбільш точною у прогнозі цін на електроенергію з введенням ринку

ціни на електроенергію, Новий ринок електроенергії, Ukraine Economic Outlook
Михайло Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo
Михайло Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo

Аналітична організація Ukraine Economic Outlook склала найбільш точний прогноз цін на електроенергію з моменту введення ринку електроенергії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст організації Михайло Кухар.

Так, Кухар повідомив, що Ukraine Economic Outlook зробила дослідження за 14 календарних днів.

"... а я зрозумів, що ринок потребує професійного економетричного дослідження з коротко - середньо - і довгострокового прогнозу цін на електроенергію при запуску ринку". Ukraine Economic Outlook зробив таке дослідження за 14 календарних днів з моменту отримання замовлення! (Останні три доби я спав у себе в офісі на дивані по 3-4 години, а хлопці-математики з сусідньої кімнати ходили з червоними від недосипання очима). Але ми зробили це дослідження. Ми знайшли за 7 днів сценарій і зробили цей розрахунок", - написав Кухар.

Також Кухар зазначив, що прогноз Ukraine Economic Outlook виявився точнішим за інші.

"Але я до сих пір сприймаю як "Виклик" і як "Заслужену перемогу" кожен кейс, коли ми з нашими авторськими методиками вторгаємося на галузеві ринки і даємо результати точніше, ніж можуть дати всі "старі експерти", - підкреслив Кухар.

Нагадаємо, що раніше Ukraine Economic Outlook прогнозувала, що перехід від тарифів, що адміністративно визначаються НКРЕКП, до ринку – може знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів на 10-20%.

Тим часом НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед".

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