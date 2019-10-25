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25 жовтня 2019, пʼятниця, 21:19 24
Життя 2019-10-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
Вчені знайшли ідеальну позу для фотографії

Вчені знайшли ідеальну позу для фотографії

Фото, Модель, жінки, Фотосесія, Тіло
Народження Венери, Боттічеллі. Фото: wikipedia
Народження Венери, Боттічеллі. Фото: wikipedia

Група дослідників з США, Португалії і Швеції визначили найпривабливішу позу, яка вигідно підкреслює співвідношення талії і стегон (індекс WHR), пише The Guardian.

Поза під назвою контрапост - положення тіла в образотворчому мистецтві, під час якої модель спирається на одну ногу, вважається найбільш вдалою.

Це співвідношення корелює з фертильністю і є індикатором стану здоров'я людини. Вважається, що жінки з низьким індексом WHR (приблизно 0,7) найбільш привабливі для чоловіків. Це власниці фігури "пісочний годинник" або грушоподібної фігури.

Вчені припустили, що контрапост підкреслює різницю між талією і стегнами, робить вигини більш привабливими. У зображенні чоловіків теж часто використовується контрапост ("Давид" Мікеланджело), але вчені зосередилися на жіночих фігурах.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники створили 3D-аватари жінок в різних позах, що стоять прямо і з опорою на одну ногу. Кожну фігуру можна було розглянути з восьми ракурсів.

Ці картинки показали 68 гетеросексуальним студентам: 25 хлопцям та 43 дівчатам. Учасників попросили оцінити привабливість зображених жінок. І хлопці, і дівчата оцінили вище зовнішність моделей, що спираються на одну ногу.

Дослідники припустили, що індекс WHR визначає і те, чому певні рухи і жести здаються більшості сексуальними. Хода моделей по подіуму або рухи в танці живота, а також підбори підкреслюють співвідношення талії і стегон.

Як повідомляли Українські Новини, шведськая компанія показала "нові норми" краси. Також Київ став містом, яке частіше за все фотографують.

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