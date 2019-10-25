Фото дня: у Києві комунальники організували "напівспортивний" пішохідний перехід

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

У Києві на Відрадному комунальники встановили паркан перед пішохідним переходом "зеброю".

Про це в групі "Мій Відрадний" в соціальній мережі Facebook написала Наталі Куниця і опублікувала підтверджують фото.

"Хотілося б почути Ваші коментарі щодо "комфортного" і "безпечного" благоустрою проспекту Відрадний (зупинка тролейбуса Волошина/Дінця-авіакосмічний ліцей).Не покладаючи рук ставлять паркан вздовж проспекту. Особисто у мене слів немає(цензурних)", - написала вона.

В Коментарях люди задаються питанням, чому нікого з працівників, які встановлювали паркан, не врахували перехід.

"Кожен день бачиш якісь геніальні ідеї. От у Києві, наприклад, комунальники придумали напівспортивний пішохідний перехід. При бажанні можете перестрибнути через паркан. Можна з розгону, можна з місця, а можна проповзти під конструкцією. Ідея в цілому сподобалося. Відчувається свіжа, нестандартна думка. Авторам респект!" - прокоментував Сергій Наумович.

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

Як повідомляли Українські Новини, комунальники перефарбували в зелений дизайнерські лавки в київському парку.

Крім того, працівниці київського комунального підприємства подарували автомобіль Tesla.