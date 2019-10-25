підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
  • Новини
  • Життя
  • Фото дня: у Києві комунальники організували "напівспортивний" пішохідний перехід
25 жовтня 2019, пʼятниця, 20:42 1
Життя 2019-10-25T21:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Києві комунальники організували "напівспортивний" пішохідний перехід

Фото дня: у Києві комунальники організували "напівспортивний" пішохідний перехід

Фото дня, комунальники, Выдрадний, Пішохідний перехід
Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця
Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

У Києві на Відрадному комунальники встановили паркан перед пішохідним переходом "зеброю".

Про це в групі "Мій Відрадний" в соціальній мережі Facebook написала Наталі Куниця і опублікувала підтверджують фото.

"Хотілося б почути Ваші коментарі щодо "комфортного" і "безпечного" благоустрою проспекту Відрадний (зупинка тролейбуса Волошина/Дінця-авіакосмічний ліцей).Не покладаючи рук ставлять паркан вздовж проспекту. Особисто у мене слів немає(цензурних)", - написала вона.

В Коментарях люди задаються питанням, чому нікого з працівників, які встановлювали паркан, не врахували перехід.

"Кожен день бачиш якісь геніальні ідеї. От у Києві, наприклад, комунальники придумали напівспортивний пішохідний перехід. При бажанні можете перестрибнути через паркан. Можна з розгону, можна з місця, а можна проповзти під конструкцією. Ідея в цілому сподобалося. Відчувається свіжа, нестандартна думка. Авторам респект!" - прокоментував Сергій Наумович.

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі КуницяПішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

Як повідомляли Українські Новини, комунальники перефарбували в зелений дизайнерські лавки в київському парку.

Крім того, працівниці київського комунального підприємства подарували автомобіль Tesla.

Більше новин про: Фото дня комунальники Выдрадний Пішохідний перехід

Архів
Новини
Фото: edscuola.it
Українці посіли перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС 22:12
Фото: Kasia Blasinska
Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності 21:55
У Херсонській області морпіхів розмістять в дитячому таборі 21:49
У Португалії народилось немовля "без обличчя" 21:49
Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули 21:26
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання 10:01
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв 13:33
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok