Фото дня: у Києві комунальники організували "напівспортивний" пішохідний перехід

У Києві на Відрадному комунальники встановили паркан перед пішохідним переходом "зеброю". Про це в групі "Мій Відрадний" в соціальній мережі Facebook написала Наталі Куниця і опублікувала підтверджують фото. "Хотілося б почути Ваші коментарі щодо "комфортного" і "безпечного" благоустрою проспекту Відрадний (зупинка тролейбуса Волошина\/Дінця-авіакосмічний ліцей).Не покладаючи рук ставлять паркан вздовж проспекту. Особисто у мене слів немає(цензурних)", - написала вона. В Коментарях люди задаються питанням, чому нікого з працівників, які встановлювали паркан, не врахували перехід. "Кожен день бачиш якісь геніальні ідеї. От у Києві, наприклад, комунальники придумали напівспортивний пішохідний перехід. При бажанні можете перестрибнути через паркан. Можна з розгону, можна з місця, а можна проповзти під конструкцією. Ідея в цілому сподобалося. Відчувається свіжа, нестандартна думка. Авторам респект!" - прокоментував Сергій Наумович. Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця Як повідомляли Українські Новини, комунальники перефарбували в зелений дизайнерські лавки в київському парку. Крім того, працівниці київського комунального підприємства подарували автомобіль Tesla.