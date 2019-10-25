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25 жовтня 2019, пʼятниця, 19:58 7
Суспільство 2019-10-25T20:30:59+03:00
Українські Новини
У чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом

У чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом

Медицина, Гепатит, Вірус, Печінка, Інфекція
Кров. Фото: pixabay
Кров. Фото: pixabay

У школі №7 в Чернігові було виявлено 13 випадків захворювання вірусним гепатитом, повідомляє місцевий телеканал "UA: Чернігів".

Спочатку в лікарню з діагнозом гепатит типу А звернулося чотири дитини і працівниця шкільної їдальні. Після цього захворювання знайшли ще у 8 учнів.

За інформацією заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, учнів госпіталізували в інфекційне відділення медичного закладу. У дітей, у яких хворобу діагностували пізніше, тип вірусу ще встановлюється.

Начальник відділу головного управління Держпродпотребслужби в Чернігівській області Павло Моргацький запевнив, що в школі №7 проведено санітарно-епідеміологічне обстеження. На лабораторне дослідження відібрані зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водопроводу.

Гепатит А - вірусне захворювання печінки, яке можна підхопити із зараженої води або їжі. Серед симптомів: підвищена температура, слабкість, діарея, відсутність апетиту, блювання, пожовтіння шкіри і білків очей.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році спалах гепатиту було зафіксовано в одеській школі, де інфекцію підхопило четверо учнів. У зв'язку з цим, лікарі повідомили про методи профілактики вірусного захворювання.

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