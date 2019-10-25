Ретроспективна зміна правил на ринку "зеленої" генерації підриває довіру інвесторів до України, - Global 100% RE Україна

Платформа "Global 100% RE Україна" заявляє, що ретроспективна зміна правил на ринку "зеленої" генерації підриває довіру інвесторів до України.

Про це в ході прес-конференції заявили учасники платформи "Global 100% RE Україна", передають Українські Новини.

"Комітет Ради з енергетики фактично вводить ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу для частини ринку. Для великих електростанцій потужністю більше 150 МВт. Тобто для електростанцій до 150 МВт правила залишаються старі, а для понад 150 МВт вони перестають діяти", - сказав Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України".

При цьому він зазначив, що від цього постраждають не тільки великі гравці "зеленої" генерації, а взагалі вся "зелена" генерація.

"Якщо держава не виконує свої зобов'язання, то всі інвестори зупиняться і перестануть інвестувати в Україні і якщо ми зараз зупинимо інвестиції в ВДЕ, ми залишимося зі старої енергосистемою і в 2030 році у нас будуть великі проблеми ", - підкреслив він.

У свою чергу амбасадор чистої енергії і член правління "Global 100% RE Україна" Руслана Лижичко, амбасадор чистої енергії у світі, зазначила, що розвиток "зеленої" енергетики це інвестиція у здоров'я людей.

"За чисту енергію і за чисту планету піднявся весь світ - це тренд. Інакше бути просто не може, світ ставить питання гостро - 100% відновлюваної енергетики. Якщо влада і держава не захочуть інвестувати в чисту енергію, то вони отримають не Майдан, а велику зелену хвилю, яку буде неможливо зупинити", - заявила вона.

Також голова правління "Global 100% RE Україна" Олександр Домбровський додав, що в Україні необхідно у зв'язці з "зеленою" енергетикою впровадити систему енергетичних сховищ.

"Ми повинні імплементувати energy storages у зв'язці з "зеленою" енергетикою. Маючи сьогодні сучасні технології сховища показали свою високу ефективність.

"Ефективність для стабілізації стійкості енергетичний мереж", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини. У січні-вересні 2019 року інвестиції в будівництво об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) склали більше 2 млрд євро. За 3 квартали 2019 року введено в експлуатацію 2 600 МВт генеруючих потужностей, що в 3 рази більше, ніж у 2018 році. При цьому об'єкти ВЕС і СЕС складають 96% введених потужностей.