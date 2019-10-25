У Харкові в перестрілці вбили свідка у справі про вбивство Вороненкова "Тайсона"

Свідок у справі про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова кримінальний авторитет Володимир Борох ("Тайсон") убитий в перестрілці в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Поліція встановила особу чоловіка, який оформив у місті стрілянину. Під час переслідування патрульними зловмисник підірвав себе гранатою", - сказано в ньому.

Внаслідок події один з постраждалих помер у кареті швидкої, інший зараз перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Перестрілка в Харкові. Фото: Нацполіція

Поліція Харківської області встановила особу кілера.

Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Триває досудове розслідування. Всі обставини встановлюються.

За даними ЗМІ, один із загиблих - кримінальний авторитет Борох ("Тайсон"), який є свідком у справі Вороненкова.

https://www.youtube.com/watch?v=C0RxtmgjVBo" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура заявила, що підозрює російського кримінального авторитета Тюріна у замовленні вбивства Вороненкова.

Вороненков був убитий кіллером 23 березня 2017 року в центрі Києва.