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25 жовтня 2019, пʼятниця, 17:28 124
Суспільство 2019-10-25T18:11:59+03:00
Українські Новини
Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство

Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство

Товариші по службі загиблого ветерана Антитерористичної операції (АТО) Віктора Дегтярьова (позивний "Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство.

Про це вони сказали на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Друг і товариш по службі Дегтярьова Олександр Василенко зазначив, що зустрічався з ним напередодні трагедії.

Він зазначив, що у "Сенсея" не було суїцидальних настроїв, але такі настрої були у другого загиблого - охоронця сусіднього офісу Михайла Нікітіна.

Нікітін дружив з Дегтярьовим і Василенко і часто їм розповідав про намір вчинити самогубство.

"13 жовтня він говорив, що "життя дістало", дружина пішла, що у нього є граната і він підірве себе і свою колишню дружину", - повідомив він.

Василенко вважає, що Нікітін ввечері 22 жовтня хотів підірвати себе в публічному місці, висмикнув чеку з гранати, але Дегтярьов завадив йому.

Колишній командир розвідки групи спеціального призначення "Купол", де служив Дегтярьов, Анатолій Крайнов повідомив, що ветеран АТО як професійний військовий затиснув гранату в руках і не допустив розкидання уламків.

"Вітя виконав свій обов'язок і не допустив, щоб постраждали сторонні люди", - сказав він.

Крайнов зазначив, що поліція встановила той факт, що граната була не кинута, а затиснута в руках.

"Граната вибухнула в руках, вона була затиснута і накрита тілом... Це дія від безвиході, так як чоловік побачив, що граната вибухає, і він її накрив", - підкреслив екс-військовий.

Товариші по службі також заперечують, що Дегтярьов зберігав у себе вдома в Києві гранати чи міг вивезти боєприпаси із зони АТО.

"Він займався медитацією і був врівноваженим і з "холодним розумом", - сказав ветеран АТО Ігор Оваденко.

За його словами, із зони АТО Дегтярьов був евакуйований 10 серпня 2014 року в несвідомому стані і відповідно не міг забрати з собою ніякі боєприпаси.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 22 жовтня колишній учасник АТО Дегятрев (позивний "Сенсей") і ще 1 чоловік загинули, а також дівчина була поранена в результаті вибуху гранати на вул. Пушкінській у центрі Києва.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що загиблі були знайомі один з одним.

Вони спілкувалися біля офісу на вулиці Пушкінській, де прогримів вибух.

Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і у них ні з ким конфліктів не було.
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