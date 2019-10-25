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25 жовтня 2019, пʼятниця, 17:16 10
Події 2019-10-25T18:15:03+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Поліція евакуювала 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Хибне мінування

Поліція евакуювала 25 жовтня близько 1,5 тис. чоловік через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Також 25 жовтня надходив сигнал про замінування Львівської обласної державної адміністрації.

Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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