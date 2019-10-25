Радченко звинуватив Милованова в пособництві спробі рейдерського захоплення "Аграрного фонду"

Відсторонений від посади 23 жовтня рішенням Кабінету Міністрів України, але який все ще продовжує фактично виконувати обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Аграрний фонд", Андрій Радченко звинуватив міністра економіки Тимофія Милованова у спробі рейдерського захоплення підприємства.

Про це Радченко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пан міністр Тимофій Милованов, звертаюся до Вашої адекватності та відповідальності. Вас втягують у процес рейдерського захоплення підприємства", - написав він, - Тіньові кардинали, Ви знаєте їх, переслідуючи особисті цілі і, відпрацьовуючи замовлення та мотивацію російського хімпрому, втягують Вас у безповоротну прірву".

Коментуючи інформацію про те, що Милованов віддав розпорядження провести аудит ПАТ "Аграрний фонд", Радченко зазначив: "Поспішаю повідомити Вам першим, якщо раптом Ви, приступивши до своїх обов'язків зовсім недавно, ще не встигли ознайомитсь з кейсом ПАТ "Аграрний фонд": ми регулярно проходимо аудиторські перевірки аудиторських компаній за міжнародними стандартами BDO та Baker Tilly - звіти знаходяться у відкритому доступі на сайті нашої компанії, а також, відповідно до чинного законодавства у держкомісії ЦПФР (Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку)".

Нагадаємо, 23 жовтня Кабмін відсторонив від посади голови правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Ініціатор рішення міністр економічного розвитку та сільського господарства Тимофій Милованов, коментуючи це рішення сказав, що "до діяльності "Аграрного фонду" були питання у Національного антикорупційного бюро України. А також у безлічі інших правоохоронних органів".

Проте головною причиною зміни керівника компанії Милованов назвав намір держави в перспективі ліквідувати "Аграрний фонд". "В ринковій економіці ця компанія просто не потрібна. Ми готуємося до її поступової ліквідації. І в цій ситуації звільнення Андрія Радченка абсолютно логічний крок", - заявив міністр.

Радченко, коментуючи рішення уряду, сказав, що не згоден зі своїм звільненням і буде оскаржувати рішення акціонера, оскільки "Аграрний фонд" є самим прибутковим агропідприємством у держсекторі країни. "ПАТ "Аграрний фонд" не отримує гроші з бюджету більше 5 років, а заробляє їх і сплачує до бюджету в якості обов'язкових податків і дивідендів", - уточнив Радченко, - За цей час ПАТ "Аграрний фонд" сплатило до бюджету 4,2 млрд гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. А також протягом 2016-2019 років сплатило додатково у вигляді дивідендів 545 млн гривень".