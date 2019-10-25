Адвокати у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття провадження на основі комплексної експертизи

Сторона захисту у справі "Роттердам+" подала клопотання про закриття справи у зв'язку з отриманими висновками судових експертів, які підтверджують законність формули і відсутність економічного шкоди та збитків для споживачів електроенергії.

Про це повідомила адвокат Наталія Дригваль.

Судовий експерт також підтвердив, що Національна комісія державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердив "Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії" в 2016 році, забезпечила прозорість механізму формування цін на електроенергію.

"При визначенні ціни коректно включалися такі фактори як: індекс АРІ-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена до українських портів, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України. Прийняття Порядку не призвело до зростання прибутковості вугледобувних підприємств і ТЕС України вище середнього рівня вугільної та енергетичної галузі", - сказала адвокат, посилаючись на результати експертизи.

За її словами, аналогічні результати були отримані слідчими Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), однак не були включені в справу.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в 2016 році НКРЕКП затвердила методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля. До формули "Роттердам+" входить ціна вугілля для виробництва електроенергії, яка базується на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен), плюс доставка в український порт.

24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили вугільну формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року набрав чинності новий ринок електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін скасовані, і формула "Роттердам+" припинила дію, але розслідування НАБУ триває.

Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) + вартість доставки в Україну".