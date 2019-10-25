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25 жовтня 2019, пʼятниця, 15:20 143
Спорт 2019-10-25T15:28:10+03:00
Українські Новини
У "М.С.Л." вважають, що податки від лотерей держава повинна направити на соцсферу

У "М.С.Л." вважають, що податки від лотерей держава повинна направити на соцсферу

М.С.Л., гральний бізнес, Антон Авдєєв, Держлотерея, Льодограй, Богуслав
"Шершні" на льодовій арені "Льодограй". Фото: прес-служба "М. С. Л."

Виконуючий обов'язки директора з комунікацій оператора державних лотерей "М.С.Л." Антон Авдєєв переконаний, що в Україні має запрацювати модель цільового використання державою надходжень від лотерей.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Таку точку зору висловив Авдєєв під час вручення нового спорядження вихованцям хокейної школи у льодовій арені "Льодограй" (м. Богуслав, Київська область).

"У всьому світі за рахунок лотерей держава фінансує різні соціальні та інфраструктурні проекти: місцеве кіно, спорт, освіта... І Україна не повинна бути винятком!" - зазначив Авдєєв.

Фото: прес-службаФото: прес-служба "М. С. Л."

У той же час, на думку представника "М.С.Л.", ситуація на лотерейному ринку далека від ідеальної.

"Кабінет Міністрів України запропонував законопроект про регулювання грального бізнесу. Ми аналізуємо цей проект. І не розуміємо, чому там так багато про ліцензійні умови та вимоги до операторів, а про механізми фінансування соціальної сфери лише кілька абзаців", - пояснив Авдєєв.

Авдєєв також підкреслив, що зараз "М.С.Л." за власний рахунок фінансує деякі соціальні проекти. Серед них кінофестиваль "Молодість" та льодова арена "Льодограй", на будівництво якої компанія витратила близько 3 млн доларів.

На думку Авдєєва, історія льодової арени "Льодограй" є яскравим прикладом того, як гроші від лотерей можуть змінити життя дітей по всій Україні.

"Ще в 2014 році ми побудували льодову арену "Льодограй" в Богуславі та з тих пір дитяча хокейна команда "Шершні" 12 раз стала призером в українських та міжнародних змаганнях. А юні богуславські фігуристи отримали 322 призових місця, в тому числі у міжнародних змаганнях", - підкреслив представник "М.С.Л."

"Завдяки арені "Льодограй" діти отримують нові можливості для власного майбутнього", - погоджуються батьки юних спортсменів.

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