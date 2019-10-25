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  • Замість імпорту електроенергії з РФ держава має повернути на ринок "Енергоатом", - експерт
25 жовтня 2019, пʼятниця, 15:07 10
Економіка 2019-10-25T15:12:57+03:00
Українські Новини
Замість імпорту електроенергії з РФ держава має повернути на ринок "Енергоатом", - експерт

Замість імпорту електроенергії з РФ держава має повернути на ринок "Енергоатом", - експерт

Енергоатом, Імпорт електроенергії
"Енергоатом".

Для посилення конкуренції на ринку електроенергії потрібно повернути на нього "Енергоатом", а не відкривати імпорт електроенергії з РФ. Про це сказав глава "Першої енергетичної асоціації України Василь Котко під час круглого столу в ІСС Ukraine, який відбувся 24 жовтня, повідомляє "Главком".

Експерт зазначив, що держава штучно вивела з ринку електроенергії найбільші генеруючі компанії покладанням на них спецзобов’язань, зокрема, "Енергоатом". І нині представники влади виправдовують відновлення імпорту електроенергії з РФ необхідністю посилити конкуренцію на ринку.

Котко вважає, що необхідно, перш за все, повернути "Енергоатом" та "Укргідроенерго" на ринок.

"Повернути їх на ринок і перестати казати, що там немає конкуренції. Замість цього, за пропозицією комітету Верховної Ради у нас запровадили імпорт електроенергії. Абсолютно незрозуміла ситуація. Давайте спочатку всі викривлення, які є на ринку, ліквідуємо, зробимо все, що можна зробити, щоб там була конкуренція наших, своїх виробників. І якщо вже це не спрацює, можливо, тоді можна говорити про імпорт", - заявив Котко.

Експерт також наголосив, що імпорт електроенергії з РФ несе для України низку загроз, зокрема, він завдасть удару по вітчизняній енергетиці та посилить енергозалежність України від Росії.

"Запустивши імпорт, і якщо ми його розвинемо більш-менш солідно, то врешті-решт це призведе до того, що будуть у нас зняті якісь законсервовані, а потім взагалі зупинені якісь потужності, і Україна втратить і робочі місця, а основне – можливість у майбутньому за необхідності наростити виробництво електроенергії. І взагалі попаде в залежність. А ще й від кого ми попадаємо в залежність? Попадаємо в залежність фактично від Російської Федерації. Такий крок не можна вважати нормальним і розумним", - пояснив Котко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

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