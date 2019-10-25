Харківські активісти вимагають зустрічі із Зеленським

Громадські активісти запросили Президента України Володимира Зеленського поспілкуватися з харків'янами. Про це повідомило інтернет-видання "Depo.Харків". За інформацією активістів, на наступному тижні Володимир Зеленський приїде до Харкова на представлення Олексія Кучера. Як раз у цей день харків'яни запрошують Президента на публічну дискусію про "формулу Штайнмайера", продаж землі, ситуацію з фізичними особами-підприємцями (ФОП), а також про призначення голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Як тільки стане відома дата приїзду Президента, активісти обіцяють провести акцію "Народ, прийди – запитай слугу". Також активісти запрошують Олексія Кучера, кандидатуру якого Кабінет Міністрів України погодив на посаду голови Харківської ОДА, на публічну зустріч з харків'янами та дати відповідь на запитання "Who is Кучер?". За словами активіста Бориса Редіна, спроби вийти на контакт з Кучером були, проте нічого з цього не вийшло. "Хотілося б знати, хто і що? Де гарантія, що Кучера призначать? Світличну вже теж погоджували, і що? Зеленський якось заявив, що в Харкові йде боротьба кланів, а тепер питання: у нас представник Президента – представник Президента або клану? - сказав Редін. – Хочемо, щоб він відповів на питання. Ось, запрошували депутатів харківських, прийшли 3 людини. Хотілося б почути від них, чого вони хочуть".