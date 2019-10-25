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25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:48 152
Нерухомість 2019-10-25T14:53:34+03:00
Українські Новини
Переформатування ДАБІ стане логічним завершенням реформи в галузі, – Кудрявцев

Переформатування ДАБІ стане логічним завершенням реформи в галузі, – Кудрявцев

Реформа, Олексій Кудрявцев, Будівництво, ДАБІ України
Олексій Кудрявцев. Фото: прес-служба ДАБІ.
Олексій Кудрявцев. Фото: прес-служба ДАБІ.

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олексій Кудрявцев, який був звільнений у грудні 2018 року, вважає, що ДАБІ як "токсичний карально-вимагальний орган потрібно переформатувати" - лише так можна оздоровити та реформувати будівельну галузь.

Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству "УНІАН".

"Потрібно повністю позбутися цього органу, який завжди буде асоціюватися з негативом і корупційними схемами...", - сказав Кудрявцев.

Він заявив, що має намір довести реформу, розпочату ним під час керівництва ДАБІ, до кінця: "Сподіваюся, мої знання і досвід роботи ще знадобляться".

Чиновник також назвав кілька кроків, яких, на його думку, на даний момент гостро потребує будівельна галузь.

Потрібно змінити систему видачі дозволів й контролю за будівництвом – документи повинні видаватися автоматично. Причому, це не повинно бути спеціальною функцією ДАБІ або якого-небудь іншого органу, це проста адмінпослуга, яку можна отримати в електронному вигляді.

Також необхідний новий формат контролю за будмайданчиками.

"Інспектор повинен приходити на будмайданчик всього 4-5 разів: на початковому етапі, на рівні декількох поверхів, потім – у кінці будівництва. Метою цих візитів повинна бути не зупинка будівництва, а видача розпорядження щодо усунення порушень, якщо такі є. Якщо ж ...все йде добре, виконані умови всіх будівельних норм, забудовник легко отримує сертифікат про введення в експлуатацію. Причому, цей документ також повинен бути звичайною адмінпослугою та видаватися в електронному вигляді.

Хто буде перевіряти - це вже питання для подальшої дискусії, але я б запропонував створити новий орган виключно для цієї функції", - запропонував Кудрявцев.

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