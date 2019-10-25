Прямі контакти між українськими суддями та представниками ЄС допоможуть Україні провести судову реформу, - юрист

Побудова ефективної судової системи в Україні можлива шляхом співпраці українських фахівців в області права з європейськими партнерами України.

Про це заявив адвокат Андрій Заєць, коментуючи підсумки міжнародної конференції "Українсько-європейський діалог щодо питань правосуддя", яка пройшла в Страсбурзі в приміщенні Європарламенту 22 жовтня і на якій були присутні депутати Європарламенту, українські депутати, а також українські судді, передає Капітал.

"Я не сумніваюся в тому, що Україна може сама провести судову реформу, але оскільки ми будуємо європейську державу, прагнемо в Європу, то нам однозначно потрібно свою позицію доносити, ділитися своїми думками з представниками іноземних держав, щоб отримувати якийсь практичний досвід з їх боку і якось імплементувати його в наше законодавство", - заявив він.

Юріст відзначив високу обізнаність представників ЄС про процеси, які відбуваються в Україні.

"Конференція показала що вони зацікавлені (у тому, що відбувається в Україні, - Ред.) і що критика (з боку ЄС, - Ред.) про яку у нас говорили після прийняття законопроекту про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та закону "Про вищу раду правосуддя" в частині зміни кількості суддів Верховного суду, виявилася фейком, розкрученим всередині нашої держави. Представники європейських країн і європейські парламентарії тільки підтримали прийнятий законопроект і підтвердили те, що вони підтримують наміри України в проведенні судової реформи ", - розповів він.

Адвокат вважає вкрай корисним такий формат співпраці, при якому представники української судової системи безпосередньо спілкуються з європейськими політиками.

"Такий формат необхідний для того, щоб був діалог віч-на-віч, щоб спілкування не будувалося тільки через засоби масової інформації. Необхідно, щоб делегати з України спілкувалися безпосередньо з європейськими парламентаріями, отримували з їхніх вуст практичні рекомендації. Такий діалог потрібен і, я вважаю, надалі практика покаже його ефективність", - зазначив юрист.

Він вважає, що Європа може стати союзником української судової системи в справі відстоювання її незалежності від інших гілок влади.

"В українському законодавстві ще існує багато норм, таких як стаття 375 Кримінального кодексу, яка вже протягом тривалого часу розцінюється і всередині країни і експертами Ради Європи як важіль тиску на органи судової влади. Справи за такими статтями, як показала практика, порушуються ще до придбання судовим рішенням законної сили. Тобто орган досудового розслідування бере на себе функцію судової влади і показує, що якесь рішення неправосудно і, відповідно, апеляційна інстанція вже не може об'єктивно прийняти рішення щодо перегляду такого справи. Неприпустимість існування такої практики була підтверджена європейськими колегами і було відзначено, що в європейських країнах взагалі немає подібної норми і що потрібно ставити питання про внесення змін або взагалі про виключення таких норм з нашого Кримінального кодексу з метою забезпечення незалежності суддів в Україні ", - розповів адвокат.

Андрій Заєць переконаний, що в разі проведення грамотної судової реформи в Україні можливий ефективний суд.

"Але для цього потрібно забезпечити незалежність суду з боку держави, від втручання інших гілок влади. Псевдореформа, яка проводилася протягом останніх п'яти років, яка полягала в багаторазовому внесенні змін до законів і проведенні різних кваліфікаційних випробувань для суддів, лише посилила тиск на суддів і зменшила захист судової системи з боку держави", - зазначив він.

Для проведення якісної реформи, переконаний юрист, українські судді повинні більш активно брати участь в обговоренні судової реформи.

"Потрібні такі платформи, такі круглі столи, але перед консультаціями з нашими європейськими партнерами потрібно організовувати подібні заходи і всередині країни, запрошувати суддів, які мають значний досвід , можливо, суддів у відставці, суддів Верховного суду, і приходити до консенсусу, виявляти недоліки нашої судової системи, створювати механізми для подальшого її розвитку і зміцнення. Щоб виходити на міжнародний майданчик і обговорювати конкретні питання, отримувати рекомендації. Тому що, як показав цей круглий стіл, європейці підтримують нас повністю, але вони не хочуть втручатися в незалежність нашої держави шляхом роздачі конкретних вказівок - там чекають від нас пропозицій, як ми самі бачимо реформу судової системи", - зазначив адвокат.