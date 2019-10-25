Вакарчук прогуляв вже 37% засідань Ради

Депутат Верховної Ради України від фракції "Голос" Святослав Вакарчук прогуляв вже 10 з 27 засідань парламенту, що становить 37% від загальної кількості проведених засідань.

Про це свідчать дані на веб-порталі Ради про електронні реєстрації Вакарчука з 29 серпня по 25 жовтня поточного року.

Нагадаємо, раніше, коли Вакарчук був депутатом парламенту 6-го скликання (2007-2008 роки), він прогуляв 78% засідань. Про це свідчать дані на веб-сайті парламенту про його електронні реєстрації за вказаний період. Вакарчук пропустив 56 з 71 засідання Ради, що складає 78%.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на свій концерт у Мінську (Білорусь).