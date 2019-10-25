Завданням нової влади є велика приватизація, а не повернення раніше проданих активів, - ЗМІ

Ключовим завданням нової влади для залучення потоку інвестицій в країну є велика приватизація. Повернення в державну власність раніше проданих підприємств, таких як "Укртелеком", спричинить зворотній процес – скорочення інвестицій. Про це йдеться в матеріалі Урядового кур’єра "Зворотного процесу не буде".



Видання зазначає, що нова влада поставила за мету залучити в країну за п’ять років 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Забезпечити це може велика приватизація, яку заплановано на 2020 рік.



"Щодо швидких інвестицій, то вони підуть в Україну лише за умови великої приватизації, про яку раніше багато говорили, проте далі слів справа не рухалася. Хоч зарубіжні партнери неодноразово наголошували, що без приватизації великих, часто збиткових державних підприємств, які перетворилися на годівниці для їх менеджменту та корумпованих представників влади, вийти із зачарованого кола стагнації не вдасться", - йдеться в матеріалі.



Автор наголошує, що заяви Фонду держмайна щодо можливого повернення у держвласність телекомунікаційної компанії "Укртелеком" призведуть до відтоку інвестицій та погіршення репутації України. Окрім того, реприватизація завдасть державі суттєвих збитків, адже за компанію інвестору доведеться повернути мінімум 10,6 млрд грн.



"Експерти сходяться на думці, що для держави та економіки правильна стратегія Фонду держмайна — стимулювання власників приватизованих підприємств до повного виконання інвестиційних зобов’язань, а не використання суперечливих моментів як формального приводу для скандальних реприватизаційних процесів. У зв’язку з цим виникають сумніви, що ініціатори реприватизації діяли в інтересах держави, а не на шкоду їй. Адже повернення телекомунікаційного гіганта у держвласність і компенсація коштів власникам призвели б до значного обміління держскарбниці та великої діри в держбюджеті. Зайвих ані 1,3 мільярда доларів, ані навіть 10,6 млрд гривень у держави немає. Та й репутаційні наслідки від такої оборудки для країни були би катастрофічними", - йдеться в матеріалі.



На думку автора, внаслідок реприватизаційних процесів інвестори втратять інтерес до України і плани на велику приватизацію не будуть реалізовані. "Закордонні інвестори пильно стежать за долею саме тих підприємств-гігантів, які було вдало продано і їх повернення у держвласність аж ніяк не стало б для них заохоченням вкладати кошти в українську економіку", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.