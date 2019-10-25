Сумську податкову може очолити людина, підозрювана у корупції

Колишній перший заступник начальника ДФС області Олексій Полив'яний намір стати головою управління державної податкової служби в Сумській області. Про це написало видання "Дело". При цьому журналісти посилаються на негативні характеристики Полив'яного, серед яких - кримінальну справа, у якій він проходить.

"Репутація у податківця більш ніж сумнівна. Крім того, в податкоій службі, що реформується, незважаючи на неодноразові закляття Києва про позбавлення від токсичних фігур, потрапив не тільки він сам, але і низка інших "проблемних фігур", у тому чісле хабарників і здирників, таких як начальник провідного відділу Світлана Коренєва. Раніше вона вже потрапляла на гарячому на хабарі, і, судячи з відгуків підприємців, вже у новоствореній структурі продовжує займатися тим же", - пише видання.

Ближче до середини літа 2019 року Полив'яний був звільнений з посади в податковій. "Швидше за все, це пов'язано з гучними в сумських медіа обшуках, які пройшли в обласному управлінні податкової у кінці травня, відразу після інавгурації Президента Володимира Зеленського. У більшості повідомлень прямо зазначається, що Держбюро розслідувань підозрює низку чиновників служби, найбільш високопоставлений з яких Полив'яний, в "сприянні конвертації грошей", - пише видання.

Журналісти також посилаються на довідку одного з правоохоронних органів для керівництва ДФС про ситуацію з вимаганням 1,5 млн грн з ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія" Федорченка" за ненарахування додаткових податкових зобов'язань. Після того, як керівництво компанії відмовилося давати хабар, в компанії була призначена податкова перевірка, яка і проходила під кураторством Полив'яного, а проводили її ревізори Коренєвої", - зазначається в повідомленні.

Федорченко розповів в інтерв'ю місцевим ЗМІ. За його словами, вимоги "подяки" за введені в експлуатацію квадратні метри (а мова йде про сотні тисяч доларів кешем!) йому виставили через підставних осіб. "Беруть на гачок, беруть якусь громадську організацію і пишуть нібито скарги на порушення. І включається механізм роботи різних наглядових організацій", - розповідає підприємець. Але на цьому державний рекет не закінчується, додав він. "Далі тебе просто передають іншому відомству".

Федорченко також зафіксував вимагання грошей Полив'яного. "Він прийшов, нібито роблячи мені послугу: мовляв, начальник послав. Йому треба мільйон, ну а мені півмільйона за посередництво", - говорить Федорченко. Діалог з Полив'яним він записав на плівку, зараз запис - в розпорядженні правоохоронних органів. До Єдиного держреєстру досудових розслідувань НАБУ внесло кримінальне провадження 52019000000000882 від 17.09.2018. У ньому Полив'яний як посадова особа підозрюються по ч.4 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання для податківця "з бур'янів" від 8 до 12 років в'язниці.

Слід зазначити, що за аналогічною статтею проходила його підлегла, начальниця відділу ГУ ДФС у Сумській області Світлана Коренєва. У січні 2019 роки її спіймали на гарячому - хабарі в 90 тис. грн за зменшення суми донарахувань податків після перевірки одного з підприємств регіону.