"Фармак" активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Про це в ході презентації нового етапу щорічного проекту "Екотрансформація-2019" повідомила керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

"Збереження екологічного балансу є однією з ключових складових відповідального ведення бізнесу нашої компанії. "Фармак" в питаннях екології суворо дотримується європейських норм та стандартів, використовує сучасне виробниче обладнання світових фірм і має сертифікацію ISO, GMP", - сказала вона.

За словами Зубарєвої, за останні 5 років проведена реконструкція котельні підприємства, проведено модернізацію таблеткового виробництва, впроваджено виробництво м'яких желатинових капсул, проведена часткова модернізація системи очищення виробничих стічних вод.

"При зростанні виробництва за період 2013-2018 років в рази екологічні характеристики практично не збільшилися. При цьому на 15% збільшився обсяг відходів, що передаються на утилізацію. Заходи, які впроваджує "Фармак" для мінімізації впливу на навколишнє середовище, - забезпечення ефективної роботи газоочисних установок, станції очищення виробничих стічних вод, моніторинг джерел викидів і ретельне сортування відходів, передача їх на утилізацію та знищення", - зазначила вона.

За словами Зубарєвої, у "Фармак" на системній основі діє ряд екологічних проектів: Екоекскурсії, Екоосвіта, "Зелений офіс".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.