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25 жовтня 2019, пʼятниця, 12:17 3
Медицина 2019-10-25T12:17:37+03:00
Українські Новини
"Фармак" активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище

"Фармак" активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Про це в ході презентації нового етапу щорічного проекту "Екотрансформація-2019" повідомила керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

"Збереження екологічного балансу є однією з ключових складових відповідального ведення бізнесу нашої компанії. "Фармак" в питаннях екології суворо дотримується європейських норм та стандартів, використовує сучасне виробниче обладнання світових фірм і має сертифікацію ISO, GMP", - сказала вона.

За словами Зубарєвої, за останні 5 років проведена реконструкція котельні підприємства, проведено модернізацію таблеткового виробництва, впроваджено виробництво м'яких желатинових капсул, проведена часткова модернізація системи очищення виробничих стічних вод.

"При зростанні виробництва за період 2013-2018 років в рази екологічні характеристики практично не збільшилися. При цьому на 15% збільшився обсяг відходів, що передаються на утилізацію. Заходи, які впроваджує "Фармак" для мінімізації впливу на навколишнє середовище, - забезпечення ефективної роботи газоочисних установок, станції очищення виробничих стічних вод, моніторинг джерел викидів і ретельне сортування відходів, передача їх на утилізацію та знищення", - зазначила вона.

За словами Зубарєвої, у "Фармак" на системній основі діє ряд екологічних проектів: Екоекскурсії, Екоосвіта, "Зелений офіс".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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