Милованов виправдовує використання "чорних грошей" в політиці

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов продовжує залишатися в центрі уваги засобів масової інформації та суспільства вцілому. Після його публічної перепалки з олігархом Ігорем Коломойським, політик відзначився яскравим виступом перед студентами.

У спілкуванні з молодими людьми Милованов знову відзначився цілою низкою яскравих визнань і заяв. Одна з його яскравих заяв було присвячена фінансування політичної боротьби "тіньовим" сектором. Як виявилося, міністр, за його словами, це навіть виправдовує.

"Чому я повинен брати чорні гроші для політичної боротьби? Тому що, якщо я не візьму – я програю. Тому що інші використовують чорні гроші для політичної боротьби. І якщо я програю – прийдуть люди гірші за мене. І все – я вже частина системи. Але я – трохи краще, ніж вони. Це – стратегічна логіка. А не питання – хороша людина чи погана.", - зазначив Тимофій Милованов.

Таке неоднозначне виступ політика не залишилося без уваги авторів соціальних мереж. Зокрема, політик Олена Лукаш детально проаналізувала заяви Мілованова.

"Друзі мої, ви повинні це бачити. Це повинні бачити всі. Перед вами мій улюбленець – професор Милованов Тимофій Сергійович – us person. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, державний діяч...нда...робота якого - нашою Батьківщиною торгувати.Послухайте його висловлювання: -про користь доносів і зрадництва; -про ціни на вбивства; -про те, навіщо брати чорний нал і йти у владу; -про те, навіщо потрібно віддати всю владу МВФ; - чому не треба садити за корупцію; - і переживає він, коли робить щось дуже погано.Ви ошаленієте.Тут не тільки поліграф потрібен, а й хороший психіатр. Він дійсно ....Але проблема не тільки в цьому, а в тому, що дебілізм - хвороба заразна. І що сьогодні дебілізм – це спосіб державного управління. Тому що сьогодні дебіли сильні як ніколи, і у них скрізь свої люди.", - констатувала Лукаш.