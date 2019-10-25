Вадим Новинський запропонував свою "Формулу миру" для Донбасу

У статті для газети "Факти""Від" формули Штайнмайера "до Української Формулі Миру", відомий політик, народний депутат України Вадим Новинський виклав своє бачення кроків, які, на його переконання, необхідно зробити для встановлення миру на Донбасі і в Україні в цілому.

Вітаючи заклики до миру, які сьогодні лунають в Україні, Новинський підкреслює і те, що почастішали спроби зриву Мінського процесу через тиск "вулиці" на прийняття рішень та спроби реваншу політичних "яструбів". Одночасно він говорить і про недосконалість "формули Штайнмайера", яка не дає відповідей на багато гострих запитань і є лише спробою "колективного Заходу" створити видимість вирішення проблеми, але не вирішити її у корені.

Новинський пропонує при зустрічі в Нормандському форматі розробити і прийняти документ, який мав би обов'язковий характер для всіх сторін конфлікту. Також автор статті пропонує змістити акценти в переговорному процесі, і в Мінську створити міжпарламентську групу з депутатів Верховної Ради України, Державної Думи Російської Федерації, а також повноважних представників ОБСЄ, з можливою участю, з правом дорадчого голосу, представників "народних зборів" самопроголошених республік. Новинський переконаний, що цілий ряд кроків із забезпечення миру потребує вжиття невідкладних законодавчих актів, і створення подібної групи може прискорити і полегшити процес узгодження законопроектів.

"Формула миру" - по Новинському - складається з трьох складових: Гуманність - Діалог - Соборність.

У своїй статті політик пропонує заходи по відновленню єдиного гуманітарного простору в Україні. Важливу роль в цьому процесі він відводить засобам масової інформації, які зіграли, на його переконання, не саму позитивну роль в процесі поглиблення розколу в країні. Тепер Новинський пропонує ЗМІ зробити "інформаційний розворот" з метою створення грунту для примирення громадян України.

Також Новинський пропонує створення в структурі Кабінету Міністрів посади віце-прем'єра з питань реінтеграції Донбасу - для координації дій профільних міністерств і спрощення безлічі бюрократичних процедур в системі виконавчої влади.

Політик закликає до пожвавлення діалогу на рівні простих громадян, бізнес-структур, до зняття економічної блокади і транспортного сполучення. Відродження Донбасу, на думку Новинського, має стати спільною справою всіх українців, прикладом "соборності" в його первісному розумінні.

Новинський вважає, що на перехідний період необхідно закріпити проведення виборів на Донбасі на мажоритарній основі (в цьому регіоні немає українських політичних партій). Плюс пропонується створення постійно діючого Форуму Донбасом як важливої ​​майданчики для обговорення і вирішення гострих питань, що виникають в процесі реінтеграції.

До статті додається поетапний і детальний план встановлення миру. Він складається з трьох основних етапів і цілого ряду кроків, які необхідно пройти найближчим часом. При цьому Новинський вважає, що до справжнього миру ми будемо йти довго.

"Необхідно розуміти, що остаточний мир прийде на нашу землю не скоро. Мир не настає відразу після того, як висохне чорнило на підписаних мирних угодах. Мир - це тривалий процес, і в багатьох країнах до його досягнення йдуть дуже довго. Адже війна - це не просто взаємні ненависть і образи. Це людські трагедії, горе, втрата рідних і близьких. Але наше завдання - зробити все, щоб цей процес пройшов максимально швидко", - констатує Новинський.