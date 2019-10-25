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  • У ФІФА стурбовані невиплатою коштів чернігівської спортшколі за підготовку футболіста Ярмоленка
25 жовтня 2019, пʼятниця, 07:43 7
Спорт 2019-10-25T08:45:02+03:00
Українські Новини
У ФІФА стурбовані невиплатою коштів чернігівської спортшколі за підготовку футболіста Ярмоленка

У ФІФА стурбовані невиплатою коштів чернігівської спортшколі за підготовку футболіста Ярмоленка

Спорт, Динамо, Федерация футбола, Гроші, Борги, Ярмоленко Андрій

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) висловили крайню стурбованість за фактом ситуації з виплатою фінансових коштів спортивній школі, яка підготувала одного з лідерів українського футболу Андрія Ярмоленка. За даним фактом ФІФА відкрила дисциплінарне провадження у зв'язку з несплатою ФК "Динамо Київ" платежу солідарності чернігівській школі "Юність" за трансфер Андрія Ярмоленка до німецького ФК "Боруссія" (Дортмунд).

 Заявником у ФІФА виступила материнська школа футболіста Андрія Ярмоленка - Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м.Чернігів). Обидва ФК - "Динамо Київ" і "Боруссія" - виступають в справі відповідачами.

"Відкривши за цим фактом дисциплінарне провадження, ФІФА повідомило відповідачів про необхідність погасити перед чернігівською школою борг в розмірі 301 578,95 євро (22,92% від солідарного внеску, що підлягає сплаті)", - зазначаєтьсяу відповідних документах ФІФА.

Трансфер Ярмоленка з Києва в Дортмунду відбувся ще в серпні 2017 року. Загальна його вартість склала 25 млн євро, які "Динамо" отримало від дортмундської "Боруссії".

Материнська школа Ярмоленка мала отримати платіж солідарності в розмірі близько 300 тис. Євро. Втім, як інформують ЗМІ, частина зазначеного платежу солідарності була перерахована громадської організації "Чернігівський обласний футбольний клуб" Юність ", яка не має до ДЮСШ "Юність" жодного відношення.

Відкривши за цим фактом дисциплінарне провадження, ФІФА повідомило відповідачів про необхідність погасити перед чернігівською школою борг в розмірі близько 301,6 тис євро (22,92% від солідарного внеску, що підлягає сплаті).

Нагадаємо, що 23 жовтня Андрій Ярмоленко відсвяткував свій 30-річний ювілей.

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