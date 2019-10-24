"Грузинські снайпери" Євромайдану дали свідчення в Генпрокуратурі Білорусі

Адвокат, який представляє інтереси колишніх співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркута" в Святошинському районному суді м.Києва, Олександр Горошинський повідомив, що так звані грузинські снайпери дали свідчення в Генеральній прокуратурі Білорусі у справі про розстріл учасників мітингу і співробітників Міністерства внутрішніх справ України на Майдані 20 лютого 2014 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Горошинський також опублікував в соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому на тлі будівлі Генпрокуратури Білорусі він стоїть в оточенні 3 громадян Грузії (А. Ревазішвілі, Ц. Баджаладзе та Г. Бежіташвілі), які раніше в 2 фільмах: італійському "Україна. Прихована правда" та ізраїльському "Площа розбитих надій", стверджували, що були очевидцями розстрілів мітингувальників і співробітників МВС в Києві в 2014 році.

На відео Горошинський заявив: "Ми знаходимося біля будівлі Генеральної прокуратури республіки Білорусь, де було виконано моє клопотання, і як наслідок доручення Генеральної прокуратури України міжнародно-правової допомоги. Генеральною прокуратурою Білорусі були допитані свідки, очевидці участі та організації Саакашвілі, Парубієм і Пашинським в застосуванні зброї по співробітниках міліції та цивільним особам. Дані свідки звернулися з письмовою заявою до Святошинського суду про готовність дати свідчення щодо даних осіб, дати свідчення за фактами, які відбувалися в лютому 2014 року. Не біймося правди, давайте дізнаємося хто ж винен в трагедії, яка сталася в лютому 14 року в Україні".

Нагадаємо, раніше Святошинський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання про здійснення допиту в судовому порядку 4 громадян Грузії з території Республіки Білорусь, яких в якості свідків заявляв захист співробітників "Беркута". При тому, що суду були надані офіційні докази знаходження даних громадян Грузії на території Білорусі.

Продемонстровані на відеозаписі громадяни Грузії стали відомі після демонстрації в Італії та Ізраїлі 2 фільмів-розслідувань про розстріли на Майдані в 2014 році. Там вони заявляють, що були безпосередніми очевидцями організації вбивств протестувальників і співробітників МВС та звинувачували в цьому Андрія Парубія, Сергія Пашинського, Володимира Парасюка, Михайла Саакашвілі та ряд інших осіб. Вони стверджують, що організацією їх приїзду до Києва в 2014 році займався особисто Саакашвілі, а зустріччю в Києві та проходженням без прикордонного контролю в Борисполі - Парубій.

Також вони заявили, що входили до складу групи стрільців, яка в різний час була зосереджена і в готелі "Україна", і в будівлі Консерваторії. У даній групі, за їхніми словами, були також кілька громадян України та країн Балтії. Серед координаторів, які нібито передавали їх групі снайперську зброю, грузини називають все тих же Пашинського, Парубія, а також якусь людини, яка розмовляла англійською мовою, американського військового на ім'я Крістофер Брайан.

Один з очевидців А. Ревазішвілі, який знаходився в Консерваторії, в своєму інтерв'ю розповів, що Пашинський особисто стріляв з балкона будівлі.

Як стверджували герої фільмів - громадяни Грузії, причина, через яку вони вирішили розкрити інформацію про свою участь в розстрілах на Майдані для засобів масової інформації - нібито загибель 6 їхніх колег при загадкових обставинах, які разом з ними брали участь у подіях лютого 2014 року. Таким чином, герої фільму нібито мають намір убезпечити себе.

Раніше повідомлялося, що юрист Андрій Портнов закликав генпрокурора Руслана Рябошапку або відпустити колишніх бійців "Беркута", або розслідувати злочини "майданівців".

Також ЗМІ повідомляли, що колишній боєць "Беркута", який визнав провину за розгін активістів на Майдані, отримав умовний термін ув'язнення.