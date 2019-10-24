У справі замаху на топ-менеджера "Харківобленерго" фігурує Свиридов, – ЗМІ

Громадська організація "Всеукраїнський громадський комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" звернулася до Міністерства внутрішніх справ України, у зв'язку із досудовим розслідуванням про замах на заступника генерального директора Акціонерного товариства (АТ) "Харківобленерго" Дмитра Ісаєва.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

Нагадаємо, як повідомляло видання "Українська правда", 12 січня 2019 року в під'їзді власного будинку на Ісаєва було скоєно напад та він отримав числені удари ножем в область живота та грудної клітини. Потерпілийо у важкому стані був доставлений в Харківську міську лікарню №17.

На даний час слідчий відділ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області розслідує кримінальне провадження №12019220460000106 за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Антикорупційні активісти вирішили звернути увагу слідства на інформацію, щобула поширена низкою ЗМІ і телеграм-каналів, під заголовком "Хто стоїть за спробою вбивства топ-менеджера "Харківобленерго".

У вищевказаної публікації, із посиланням на джерело в правоохоронних органах, повідомляється про те, що "до замаху причетний попередник Ісаєва на цій посаді – Олександр Свиридов".

У матеріалі зазначається, що "Дмитро Ісаєв розкрив фінансові махінації Свиридова, в результаті яких АТ "Харківобленерго" було завдано збитків на суму понад 18 млн гривень, і доповів про це новому керівництву акціонерного товариства. В результаті, Олександр Свиридов, начальник управління І.В. Попова і ще ряд пов'язаних з ним співробітників були звільнені з підприємства. При цьому Свиридову не була виплачена грошова компенсація у сумі близько 2,5 млн гривень, яка була передбачена умовами контракту, у зв'язку з нанесеним збитком АТ "Харківобленерго".

Джерело, яке цитують ЗМІ також звернуло увагу на те, що розслідування у справі про замах на топ-менеджера "Харківобленерго" "все більше нагадує імітацію бурхливої діяльності". І викликано це тим, що "Свиридов матеріально вплинув на слідство".

Як підкреслили у своєму зверненні антикорупційні активісти, "у відповідності до вимог чинного законодавства, матеріали кримінального провадження становлять таємницю, до якої експерти нашої організації не мають доступу, тому нам невідомо, оброблялася органами слідства дана інформація".