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24 жовтня 2019, четвер, 18:55 11
Політика 2019-10-24T19:02:11+03:00
Українські Новини
У п'ятницю в Києві патріоти будуть пікетувати канал Медведчука

У п'ятницю в Києві патріоти будуть пікетувати канал Медведчука

112, Віктор Медведчук, 112 Україна
"112 Україна". Фото: delo.ua

У п'ятницю, 25 жовтня в Києві відбудеться мітинг з вимогоюзупинити мовлення телеканалівл, що транслюють російськупропаганду. Про це повідомляє ряд проукраїнських груп всоціальних мережах, зокрема "Патріоти Київ" і "Ми-українці", передає delo.ua.

"Шановні українці - всі, хто по-справжньому відданий країні! Збираємося завтра, 25 жовтня об 11.00 у будівлі 112 каналу (вул. Дегтярівська 21) на мирну громадську акцію під гаслами: "Закриємо рот російській пропаганді! Медведчук, замовкни! ", - говориться в повідомленні.

Організатори не вказані, проте швидше за все, за акцієюстоять представники націоналістичних сил, які булидвигунами руху "Ні капітуляції". Мета акції - припинитиретранслювати кремлівську пропаганду, прикриваючисьсвободою слова і "одурманювати українське суспільство".

Нагадаємо, що телеканали 112, NewsOne, і ZIK входять в холдинг "Новини", який належить бізнесмену і політикуТарасу Козаку, нардепу від партії "Опозиційна платформа за Життя", і найближчому соратникові Віктора Медведчука, якого і називають реальним власником медіа.

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