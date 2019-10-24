25.10.19 14:00 Прес-конференція платформи Global 100% RE Україна щодо ситуації в секторі відновлюваних джерел енергії

25 жовтня 2019 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція платформи Global 100% RE Україна щодо ситуації в секторі відновлюваних джерел енергії.

Організатор: Global 100% RE Україна.

На прес конференції учасники платформи Global 100% RЕ Україна, яка є найбільшим громадським об’єднанням асоціацій, компаній, експертів разом з громадянським суспільством поєднаних спільною метою та ідеями переходу України на 100% відновлюваних джерел енергії, висловлять свої позиції та пропозиції щодо положень проекту Закону № 2236-2, про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Сьогодні ця гостра тема відверто хвилює суспільство, бізнес та іноземних інвесторів, оскільки дії та кроки представників парламенту йдуть в розріз із заявами Уряду та Президента щодо готовності захищати інвестиції в Україні. Наміри про зростання економіки на 40% можуть так і залишитися намірами при такому відношенні до іноземних інвесторів та правил роботи на ринку України.

Існує глибока занепокоєність відсутністю діалогу та спроб знайти реальне взаємоприйнятне рішення. Органами влади не наведені кількісні розрахунки, економічні та технічні обґрунтування, які підтверджують позицію Комітету, натомість запропонований Проект Закону який реально загрожує і розвитку відновлюваної енергетики і країни в цілому.

Серед запрошених учасників:

Олександр Домбровський, голова правління "Global 100% RE Україна";

голова правління "Global 100% RE Україна"; Руслана Лижичко, амбасадор чистої енергії в світі, член правління "Global 100% RE Україна";

амбасадор чистої енергії в світі, член правління "Global 100% RE Україна"; Андрій Конеченков, голова правління "Української вітроенергетичної асоціації", член правління "Global 100% RE Україна";

голова правління "Української вітроенергетичної асоціації", член правління "Global 100% RE Україна"; Георгій Гелетуха, голова правління "Біоенергетичної асоціації України", член правління "Global 100% RE Україна";

голова правління "Біоенергетичної асоціації України", член правління "Global 100% RE Україна"; Олександр Рєпкін, президент "Української Водневої Ради", член правління "Global 100% RE Україна";

президент "Української Водневої Ради", член правління "Global 100% RE Україна"; Артем Семенишин, виконавчий директор "Асоціації Сонячної Енергетики України", член правління "Global 100% RE Україна";

виконавчий директор "Асоціації Сонячної Енергетики України", член правління "Global 100% RE Україна"; Людмила Циганок, президент "Професійної Асоціації Екологів України", голова наглядової Ради "Global 100% RE Україна";

президент "Професійної Асоціації Екологів України", голова наглядової Ради "Global 100% RE Україна"; Іван Гайдуцький, виконавчий директор "Global 100% RE Україна".

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